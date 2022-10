Reazione a catena: figuraccia per le Cri Cri, montepremi ridicolo

Nella puntata di Reazione a Catena trasmessa questa sera, 11 ottobre, su Rai Uno, è andato in onda qualcosa che i fedelissimi appassionati del programma mai si sarebbero aspettati di vedere. Protagoniste dell’episodio terminato pochi minuti fa sono state le Cri Cri, presentatesi al quiz di Marco Liorni con il nickname “Cri Cri“.

Un terzetto di campionesse in carica particolarmente “leggere”, spesso impegnate più a ridacchiare dei loro errori piuttosto che a concentrarsi sul serio sul gioco. E i risultati si sono visti, eccome. Sfida dopo sfida, che hanno incredibilmente vinto, le concorrenti hanno dato dimostrazione di non aver preso molto seriamente la competizione, ma il vero disastro è arrivato alla fine.

Reazione a catena: montepremi ridicolo per le Cri Cri , è record negativo

Il programma ha raggiunto uno dei momenti più bassi di sempre nel corso della giocata finale di gruppo, quella chiamata L’ultima parola. In questo ultimo step, i concorrenti possono scambiarsi idee e suggerimenti per indovinare una parola da scoprire, di cui inizialmente viene fornita l’iniziale. Subito dopo, se il concorrente indovina il montepremi rimane lo stesso e il turno passa al collega di fianco per la parola successiva; se invece c’è un errore, il montepremi viene dimezzato ed è responsabilità del terzo compagno (a cui viene fornita una lettera in più) indovinare la parola. Se anche al secondo tentativo la parola non viene indovinata, il montepremi viene ulteriormente dimezzato.

A far arrabbiare e molto il popolo dei reazioners su Twitter è stata la decisione da parte delle tre (a questo punto folle) di scegliere un terzo elemento (quindi un ulteriore aiuto) quando già la situazione era drammatica. Il montepremi così è stato ulteriormente dimezzato, passando dai già ridicoli 62 euro a cui era arrivato a “ben” 31 euro! Una cifra davvero ridicola e imbarazzante, una delle più basse per la quale si sia mai giocato in trasmissione.

I telespettatori, purtroppo, rivedranno le tre ragazze in gara anche nella puntata di domani sera. Pochi dubbi a riguardo: è davvero incredibile che concorrenti simili, tra l’altro non molto affiatate, siano riuscite a diventare campionesse. Anzi, a passare proprio i primissimi casting per la trasmissione! Qui sotto, alcuni dei commenti degli utenti più basiti per quanto accaduto.

La squadra più scarsa mia vista. Ma poi che hanno da ridere? #reazioneacatena — Ass & Baston (@AssBaston) October 11, 2022

Imbarazzate dai #reazioneacatena ma poi comprano pure il terzo elemento con 62€? — giuls????????‍♀️ (@swarley97_) October 11, 2022

L’ultima volta che ho giocato al Mercante in Fiera c’era un montepremi più alto. #ReazioneACatena — Stefano (@lostekke) October 11, 2022