I Tre allo Spiedo, campioni di Reazione a Catena per nove puntate, hanno terminato il loro percorso nel quiz show di Rai Uno, cedendo lo scettro agli sfidanti, gli Affiatati, sbarcati in trasmissione nella puntata messa in onda sabato 3 settembre. Fatale i tre bresciani la slot L’Intesa vincente, gioco in cui gli Affiattati hanno sfoderato una prestazione mostruosa, arrivando a indovinare la bellezza di 18 parole (potevano essere 20 se non avessero avuto la sfortuna di pronunciare “Primo gennaio” piuttosto che “Primo di gennaio”). I Tre allo Spiedo nulla hanno potuto contro la performance debordante dei ‘nuovi arrivati’: alla fine sono riusciti a centrare 12 termini, tenendosi lontani dai 18 fatti registrare dalla concorrenza. Dunque, per il trio, si è concluso il percorso nel programma condotto da Marco Liorni.

Reazione a Catena ha dei nuovi campioni: prova spettacolare del trio degli Affiatati, fuori I Tre allo Spiedo

Che gli Affiatati avessero tutte le carte in regola per spodestare i campioni in carica lo si è compreso fin da subito. Il trio ha infatti immediatamente lasciato intendere di essere parecchio preparato, sul pezzo e sveglio. Nell’Intesa vincente ha offerto una prova monster, da incorniciare, a tratti impressionante.

Sui social, già dalle prime parole beccate, tantissimi telespettatori li hanno dipinti come sicuri vincitori della puntata. E non si sono sbagliati. Piacevolmente sconrtante la facilità con cui il trio, originario di Vercelli, è riuscito a indovinare i termini. Dopo aver messo fuori dai giochi I Tre allo Spiedo, si sono avventurati nella slot de L’Ultima catena. Qui sono invece incappati in una serie di definizioni dall’alto tasso di difficoltà. E infatti i 111 mila euro iniziali sono scesi a 3.469 euro.

Per L’Ultima parola hanno deciso di dimezzare ulteriormente il montepremi. Alla fine hanno giocato per 1.735 euro. I vocaboli dati sono stati “Classe” e “Noi”. Gli Affiatati hanno azzardato come risposta “Magnifici”. Soluzione errata: quella giusta era “Mammiferi”. Pazienza, domani ci riproveranno. Reazione a Catena ha dei nuovi campioni e spodestarli non sarà semplice. Tutti gli sfidanti futuri sono avvertiti.