Reazione a catena, autori bersagliati. Infuria la protesta: “Tranelli”

Tanto per cambiare diversi telespettatori di Reazione a Catena si sono infervorati con gli autori del popolare quiz show di Rai Uno condotto da Marco Liorni. Nel corso della puntata in onda il 29 giugno si è imposto un nuovo trio, quello dei ‘Gessetti‘, formato dai fiorentini Edoardo, Lorenzo e Riccardo. I tre ragazzi sono arrivati allo slot de L’ultima Catena con un bottino di 99mila euro. Peccato che alla fine del blocco il denaro è drasticamente calato a soli 6.188 euro. Fatali diverse soluzioni non trovate. Ed è proprio su alcune soluzioni che il pubblico si è messo a protestare. A far germogliare il malumore sui social, in particolare, sono state due parole.

“Imboccare – B…. – Ciuccio”. I giovani hanno tentato “bambino” ma nulla da fare. La risposta esatta era “Bebè”. Su Twitter sono cominciati a piovere i primi mugugni in quanto c’è chi ha sostenuto che si sia trattato di un ‘tranello’. Ma a far cascare ancor più biasimi è stata la parola successiva. “Ciuccio – A… – Bue”. I neo campioni e pure una miriade di telespettatori erano sicuri di aver la risposta esatta in tasca: “Asino”. E invece no, la soluzione corretta pensata dagi autori era “Asinello”.

“Questo è un tranello per farli perdere”; “Non è giusto”; “Autori cattivelli”; “Bast***di”; “Volevano farli perdere”; etc. etc. Sono stati non pochi i ‘cinguettii’ di fuoco digitati su Twitter. Alla fine della fiera i giovanotti sono arrivati al gioco finale con 6.188 euro, ulteriormente dimezzati a 3.094 in quanto il trio ha voluto scoprire il secondo vocabolo. Scelta azzeccata visto che i neo campioni sono riusciti a legale “Saldo” e “Umore” con “Liquido”. Risposta esatta e oltre 3mila euro intascati.

Reazione a Catena proteste e ascolti al top

Non è la prima volta che una fetta di pubblico affezionato al quiz show di Rai Uno se la prende con gli autori della stessa trasmissione. E c’è da scommettere che non sarà nemmeno l’ultima. Polemiche a parte, anche quest’anno il programma condotto da Liorni sta ottenendo un gran successo, battendo puntualmente Caduta Libera che, su Canale Cinque, colleziona sconfitte con distacchi siderali.