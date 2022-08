Reazione a Catena, altra pioggia di critiche: autori sulla graticola

Altra puntata di Reazione a Catena, altri mugugni. Il seguitissimo quiz show di Rai Uno condotto da Marco Liorni ha di nuovo fatto rumoreggiare qualche telespettatore. Nella puntata in onda il 9 agosto 2022, c’è stato un cambio di guardia: i campioni formati dal trio “I Terno Secco” hanno dovuto lasciare spazio a “I Sole Luna” che li hanno sconfitti nella slot de L’Intesa vincente per poi approdare a L’Ultima Catena. Qui si sono presentati con 88mila euro, scesi poi a 11mila per via di vari errori.

Queste le parole d L’Ultima catena:

Maschera

Costume

Intero

Latte

Fior

Labbra

Bocca

Amaro

Masticare

Gomme

Gonfie

Vele

Barca

Ecco quindi lo step finale, L’Ultima parola: il termine “Barca” e l’indizio “Co…..e”. Il trio, a corto di idee, ha deciso di comprare il secondo elemento, scelta che ha fatto precipitare il montepremi a 5.500 euro. Questa la situazione:

Barca

Co………E

Forma

“I Sole Luna”, dopo il consueto conciliabolo per riuscire a scovare la soluzione, hanno deciso di puntare sulla parola “Comune”. Peccato, visto che il vocabolo esatto da legare scelto dagli autori era “Condizione”. “Stare sulla stessa barca, essere nella stessa condizione, quella era la chiave. E poi la forma fisica, la condizione fisica”, ha spiegato Marco Liorni nell’informare i tre giovani dello sbaglio.

Tutto finito? In video, su Rai Uno, sì (come al solito la linea è passata al TG Uno), sui social, no. Infatti l’hashtag Reazione a Catena è finito in tendenza su Twitter con diversi utenti per nulla convinti dalle scelte operate dagli autori del quiz show.

“E li paghiamo questi autori? Barca con condizione non c’entra niente!”, ha chiosato un telespettatore, non avendo trovato un nesso plausibile, a suo dire. “Stasera molto “tirata” la parola!”, ha fatto eco un altro utente, per nulla soddisfatto della soluzione proposta. “Ma a questo punto può essere qualsiasi cosa se fanno collegamenti così campati in aria”, ha tuonato un altro internauta affezionato al quiz show. E ancora: “Stasera squallore allo stato puro”; “Ma a volte boh, i legami tra le parole li vedono solo gli autori”; “Ma condizione con barca”. CONDIZIONE… VABBÈ me pare na ca….ata! Buona serata a tutti!”.

Non è la prima volta che una parte del pubblico mugugna e protesta contro le scelte autoriali del programma dell’ammiraglia della tv di stato. Ad esempio era capitato pochi giorni fa, quando I Monelli avevano vinto la maxi cifra di 71.500 euro.