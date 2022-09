Re Carlo: problemi di salute per la Regina consorte Camilla

Giorni complicati per Camilla, la moglie del nuovo Re Carlo III. La donna non solo deve fare i conti con la morte della suocera, la Regina Elisabetta, ma anche con alcuni problemi di salute. Stando a quanto riporta il Daily Telegraph, la nuova Regina consorte si è fratturata un dito del piede poco prima della scomparsa della suocera, avvenuta lo scorso otto settembre all’età di 96 anni.

A causa di questo grave lutto Camilla, 75 anni, non ha potuto riposare adeguatamente come i medici le avevano consigliato dopo un’accurata visita. La storica rivale di Lady Diana è rimasta in piedi per ore ed ore per omaggiare la Regina Elisabetta e non è mancata ad alcun evento o impegno legato alla morte dell’amata sovrana. Un tour estenuante che sta mettendo a dura prova il fisico di Camilla che, però, non si è sottratta ai suoi impegni reali.

Come una vera e propria quercia, in nessuna apparizione pubblica Camilla ha mostrato segni di cedimento o smorfie di dolore. Sempre impassibile, sempre rispettosa del suo importante ruolo. I portavoce di Re Carlo hanno preferito non commentare la notizia lanciata dal tabloid inglese, rimarcando che le priorità sono altre, ovvero i funerali della Regina Elisabetta, che si terranno lunedì 19 settembre.

Ma ancora una volta Camilla ha dimostrato devozione e amore per il marito e per tutta la sua famiglia. Atteggiamento che ha lasciato il segno nei sudditi britannici: negli ultimi anni sempre più persone hanno imparato ad apprezzare la nuova Regina consorte, che per un lungo periodo è stata l’amante di Re Carlo.

Un triangolo amoroso che a distanza di quarant’anni fa ancora chiacchierare ma Camilla, con il suo carattere forte e sicuro, non ha mai risposto alle provocazioni e agli insulti. È sempre rimasta in silenzio, certa del suo sentimento per l’uomo che ha conosciuto negli anni Settanta e che non ha mai smesso di amare.

Un comportamento giusto che ha spinto la Regina Elisabetta a nominare Camilla Regina consorte dopo la sua scomparsa, certa che saprà dare, come sta già dimostrando in questi giorni, il giusto supporto a Re Carlo.