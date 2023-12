Raz Degan, Verissimo: rivelazioni sulla ‘pazza’ vita con la fidanzata

Oggi, domenica 17 dicembre, su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con Verissimo In questa puntata pre-natalizia, Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto diversi ospiti, tra cui Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, Elettra Lamborghini, Federica Panicucci, Albano con Romina Carrisi e Anna Pettinelli insieme alla figlia Carolina. Inoltre, c’è stato anche Raz Degan, che ha presentato per la prima volta la compagna Cindy. I due sono insieme da ormai quasi 6 anni e si sono conosciuti a Bali subito dopo la fine dell’esperienza dell’ex naufrago all’Isola dei Famosi.

Silvia Toffanin ha voluto approfondire maggiormente sulla storia d’amore tra l’attore e la nuova compagna, che hanno raccontato la “pazza” vita che conducono insieme. Com’è noto, Raz è da sempre un grande avventuriero, amante dei viaggi e della libertà. E, da quando sta insieme alla sua “Stuart” (questo il nomignolo amoroso con il quale chiama Cindy), la coppia ha iniziato a girare insieme per il mondo. “Abbiamo girato il mondo, più di quanto abbia fatto con qualsiasi altra persona. Ma proprio nei posti più remoti. E oggi trovare una persona capace di starmi dietro e avventurarsi non è facile. Lei ha avuto l’energia di starmi dietro”, ha raccontato Degan.

“Io sono stata sempre viaggiatrice, ma lui porta all’estremo, spingendo per andare oltre e fare di più”, ha replicato Cindy parlando della loro movimentata quotidianità. La donna ha poi lodato il compagno, definendolo una persona molto attenta e premurosa, ma pieno di contrasti ed estremi. Difatti, ha raccontato di come possa essere contemporaneamente estremamente generoso ma anche egoista. Allo stesso tempo, la coppia passa dal fare viaggi estremi a tornare alla loro vita tranquilla in Puglia. “Mi ha insegnato a sentire con il cuore, ad amare”, ha poi aggiunto.

Infine, anche Raz Degan ha parlato di come si sente ad aver trovato l’amore in età adulta, spiegando di come la presenza di Cindy lo abbia profondamente cambiato: