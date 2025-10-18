Raz Degan vede la foto di Paola Barale in tv, la frase secca sulle “porcherie”

Raz Degan e Paola Barale non stanno più insieme da anni. Nonostante ciò, la love story continua a essere chiacchieratissima. I riflettori sul rapporto tra il regista israeliano e la conduttrice di Fossano si sono riaccesi qualche giorno fa, quando Gianni Sperti, ospite a Verissimo, per la prima volta ha raccontato che sul finire del suo matrimonio con la showgirl venne a sapere che lei si frequentava con Raz. Di fatto, l’opinionista di Uomini e Donne ha reso noto di essere stato tradito, anche se nel farlo ha spiegato di non portare alcun risentimento e di considerare la vicenda ormai morta e sepolta. Nelle scorse ore, Degan è stato intervistato nel programma Ciao Maschio (Rai Uno) da Nunzia De Girolamo. E, quando gli è stata mostrata una foto di Paola, ha reagito pronunciando una frase tanto secca, quanto ‘forte’.

Raz Degan a Ciao Maschio, le dichiarazioni su Paola Barale

De Girolamo, a un certo punto della conversazione con l’ex modello israeliano, ha fatto apparire una foto della conduttrice di Fossano e dello stesso Raz. Uno scatto romantico, risalente ai primi anni della loro lunga relazione durata quasi tre lustri. Degan, nell’osservare lo scatto, è rimasto inizialmente sorpreso. Dopodiché, ha dichiarato di avere trascorso 14 anni belli con l’ex compagna, sottolineando di essere un uomo non incline a portare rancore e aggiungendo che preferisce concentrarsi sui ricordi belli piuttosto che su quelli negativi.

“Sono stati quattordici anni belli. Porto solo i ricordi belli, tutto il resto lo getto”, ha puntualizzato il regista 57enne. Poi la frase a effetto: “Ricordare le perle e buttare via le porcherie”. “Perché uno deve rovinare qualcosa? Se hai vissuto tutti questi anni con una persona è meglio ricordare le cose belle”, ha ribadito Degan, che nell’ammirare lo scatto insieme a Barale si è anche lasciato andare a un commento nostalgico: “Guarda come siamo belli, giovani”. Successivamente, ha ringraziato la showgirl di Fossano, rimarcando che gli “ha insegnato come funziona questo Paese”.

Paola Barale contro Gianni Sperti e Raz Degan

“È normale nella vita passare attraverso delle tempeste, cerco di portare con me la luce dei miei ricordi perché mi fanno vivere meglio”, ha concluso Raz a Ciao Maschio. Un punto di vista non condiviso dall’ex Barale, la quale, negli ultimi anni, ha rilasciato in diverse occasioni esternazioni al vetriolo sul regista israeliano, arrivando a definirlo “una persona fastidiosa”, che l’ha trattata da “scema”.

Paola, in tempi non sospetti, ha anche avuto parole velenose nei confronti dell’ex marito Gianni Sperti, affermando che, al pari di Degan, non ha avuto il coraggio di avere con lei un rapporto franco e leale. Ha descritto entrambi gli ex come due uomini incapaci di “essere loro stessi”.