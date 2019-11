Raz Degan nuova fidanzata, in intimità a Verissimo: “Mi sto imbarazzando!”

Verissimo, Raz Degan ospite sabato 9 novembre: il ricordo del provino del primo spot pubblicitario

Raz Degan è stato ospite a Verissimo nella puntata di sabato 9 novembre in occasione dell’anniversario dal suo primo spot pubblicitario. Questo almeno doveva essere il motivo dell’intervista, ma Silvia Toffanin non si è lasciata sfuggire l’occasione di fare anche domande sulla nuova fidanzata di Raz Degan! Il regista ha però prima ricordato il suo primo provino, quello per lo spot pubblicitario che lo ha reso famoso. “Sono solo fatti miei” è uno slogan ancora molto in voga, e pensare che Raz ha rischiato di non sostenere quel provino! Proprio così, era molto in ritardo quel giorno e non aveva modo di avvisare la produzione. Poi invece è arrivato, nonostante fosse sudato e bagnato dalla pioggia, hanno scelto lui. Da quel momento si sono aperte diverse porte, ma lui stava tentando di fare il suo primo film da regista, non riuscendoci.

Raz Degan e la nuova fidanzata, Silvia Toffanin indaga a Verissimo!

Non aveva idea di essere diventato così famoso nel mondo, soprattutto in Italia, dove ha partecipato al Maurizio Costanzo Show (dove è tornato dopo l’Isola dei famosi) senza parlare neanche una parola in italiano. E ha ringraziato proprio il pubblico italiano per tutto ciò che ha avuto dopo. L’ex naufrago dell’Isola dei famosi ha poi parlato della sua famiglia e parlando del matrimonio di sua nipote, avvenuto di recente, Silvia ha colto la palla al balzo e si è allacciata alla vita sentimentale dell’ospite. Ha infatti chiesto a Raz se con questo evento ha iniziato ad avere voglia di sposarsi. Lui inizialmente ha tergiversato un po’, iniziando a diventare un po’ rosso in viso. Silvia ha tirato fuori l’asso nella manica, ovvero una foto su Instagram in cui appare una ragazza sul bordo della piscina. Lui ha ammesso: “Lei è una sirena, ma qua entriamo nella vita privata di Stuart… Questo è il suo nome, sì. Mi sto imbarazzando. Possiamo dire che in questo momento sto bene con lei”.

Raz Degan fidanzato, un amore riservato: “Ho molto rispetto per la mia privacy”

Raz Degan e la sua nuova fidanzata stanno bene insieme, ma non sappiamo da quanto tempo. Si dedicano ai viaggi e alla natura, però il regista non ha aggiunto molto sul loro rapporto, se non che lei è stata a casa sua, nel trullo in Puglia che tanto ama. Raz Degan a Verissimo era sempre più imbarazzato nel parlare della nuova fidanzata, il cui nome non è stato molto chiaro e chissà che non sia solo un soprannome quello pronunciato a Verissimo. Raz ha aggiunto di essere sereno: “Sì, non sono mai stata una persona che ha messo la vita privata in luce. Io sono un po’ antico, anche se oggi sono cambiate le cose, ci sono i social. Ho molto rispetto per la mia privacy. Ho pubblicato la foto perché è bella, era un bel momento ed è un momento che fa sognare. Mi piace condividere con i fan i luoghi”. Non una parola di più e per superare l’imbarazzo è tornato a parlare del suo provino!