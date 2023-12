Raz Degan a cuore aperto: “Inflitto dolore a Paola Barale? Parlo io”

Intervistato da Dagospia, Raz Degan ha parlato della sua esperienza all’Isola dei famosi e della storia con Paola Barale. In particolar modo l’attore ha rivelato come ha vissuto il reality e com’è andata la convivenza con gli altri naufraghi.

Raz ha spiegato che la chiamata per partecipare gli è arrivata mentre era in Messico ed ha detto subito di sì, ma sottovalutando la presenza costante delle telecamere che per lui sono state un problema, un’invasione della privacy.

“Non avevo idea di cosa fosse L’isola dei famosi, mi immaginavo un’esperienza tipo Survivor. Avevo sottovalutato l’impatto di una telecamera addosso 24 ore su 24, perfino sott’acqua, e della convivenza con altri con i quali non avevo niente in comune“

Degan si è sfogato sul rapporto che aveva con gli altri concorrenti. Ha raccontato che si è prodigato molto per loro, inizialmente, ma dopo aver capito che fossero poco riconoscenti, ha iniziato a “torturarli” e stuzzicarli.

“Durante la prima puntata mi nascosi dietro gli alberi del cocco. Non capivo perché, nonostante mi sbattessi tanto per il gruppo, venissi sempre nominato per uscire. Poi ho fatto un clic e sono entrato in una dimensione mistica, godendo del rapporto privilegiato con la natura. E ho cominciato a torturare i miei compagni. Magari pescavo un pesce e sceglievo di condividerlo solo con uno di loro. Recitavo monologhi dai miei film preferiti, come Apocalipse Now, e neanche li riconoscevano. Volevo scardinare la loro idea di branco: non mi sarei mai adeguato“

Il fatto di essere escluso da tutto il gruppo lo portò, però, alla vittoria, battendo in finalissima Simone Susinna. Quell’edizione si svolse nel 2017, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Tra gli altri concorrenti ricordiamo: Eva Grimaldi, Samantha De Grenet, Dayane Mello…

La storia con Paola Barale

Raz è tornato a parlare anche di una storia d’amore davvero importante per lui, quella con Paola Barale. La relazione è durata dal 2002 al 2015 e, secondo quanto sostenuto dall’attore, non è finita “a causa dei paparazzi“. Anche perché “il gossip faceva parte del pacchetto“.

Paola ha rivelato, in una vecchia intervista, che l’ex le ha inflitto tanto dolore, ma a ciò Degan non ha voluto replicare. Lui preferisce ricordare solo le cose belle della loro relazione.

“In tutte le cose, filtro sempre il negativo e valorizzo il positivo: perché devo scriverlo nella mia mente come un fallimento? Grazie a quell’esperienza sono chi sono oggi. Su di noi hanno scritto tante stupidaggini, ma anche tante cose belle. Abbiamo vissuto momenti magici e… sono fatti nostri!“

La storia con Cindy

Oggi Raz è felicemente fidanzato con Cindy, presentata recentemente a Verissimo. I due si sono conosciuti a Bali, poco dopo la fine dell’Isola dei famosi.

Ciò che li lega è la voglia di scoprire il mondo. Infatti l’attore ha rivelato di aver fatto viaggi in posti sperduti con la sua compagna, che è amante dell’avventura come lui. I due attualmente vivono in Puglia con il figlio di lei, Marlon. Raz ha spiegato che anche lui lo considera come tale, nonostante non abbia mai pensato alla possibilità di diventare padre. Per uno come lui “senza fissa dimora“, è impensabile mettere su famiglia.