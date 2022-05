Ray Liotta è morto nel sonno: l’attore aveva 67 anni

L’attore statunitense celebre per il film Quei Bravi Ragazzi si è spento poche ore fa mentre era impegnato per lavoro in Repubblica Dominicana: ecco il tragico annuncio

Un tragico annuncio scuote il mondo del cinema statunitense: è morto quest’oggi, 26 maggio, all’età di 67 anni Ray Liotta, celebre attore americano.

La morte per l’attore è sopraggiunta all’improvviso, senza che nessuno potesse in alcun modo prevederla. Le informazioni a disposizione dell’opinione pubblica a riguardo, perlomeno per ora, sono scarse e frammentarie. Quel che è certo è che Ray Liotta è morto nel sonno, mentre si trovava nella Repubblica Dominicana dove era impegnato nelle riprese del suo nuovo film Dangerous Waters.

Ray Liotta, purtroppo, ci dice addio per sempre lasciando una figlia, Karsen, e una compagna, Jacy Nittolo, con la quale avrebbe dovuto sposarsi a breve.

La carriera di Ray Liotta: chi era l’attore

L’attore statunitense, il cui vero nome era Raymond Allen, era nato il 18 dicembre 1954 a Newark, nello stato del New Jersey. L’attore non conoscerà mai i suoi veri genitori, visto che venne adottato (insieme alla sorella) all’età di soli 6 mesi.

Dopo aver frequentato la University of Miami conobbe l’attore Steven Bauer, che diventò presto suo amico nonché il suo primo importante “gancio” con il mondo del cinema. La sua carriera prese il via negli anni ’80, soprattutto grazie all’allora moglie Melanie Griffith, grazie al suo ruolo nel film Qualcosa di travolgente, pellicola per il quale ricevette anche la nomination per Miglior attore non protagonista ai Golden Globe.

La consacrazione vera e propria arriverà però nel 1990, quando Martin Scorsese lo scelse per il capolavoro Quei bravi ragazzi, gangsta-movie con Joe Pesci e Robert De Niro. Sarà questo, probabilmente, il punto più alto della sua carriera in assoluto. Successivamente, Ray Liotta parteciperà a molti altri film, spesso in ruoli secondari, come ad esempio Hannibal o ancora John Q e Svalvolati on the road.

L’ultimo periodo, quasi per ironia del destino, era stato per l’attore particolarmente favorevole. Dopo tanti anni di ingaggi minori, l’attore avrebbe dovuto avere un ruolo di primo piano nel film The Substance, al fianco di Demi Moore. Di recente, inoltre, Liotta era entrato a far parte del cast della fortunata serie di AppleTV+ Black Bird, insieme a Taron Egerton, e nel serial Hanna di Prime Video.