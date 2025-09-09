Raoul Bova, silenzio rotto sullo scandalo: “Dolore e cosa imperdonabile, ora parlo io”

Raoul Bova rompe il silenzio e per la prima volta parla dello scandalo degli “audio spaccanti”. La vicenda è arcinota ed è iniziata dopo che Fabrizio Corona ha diffuso gli audio spediti dal divo alla giovane aspirante vip Martina Ceretti. Trattasi di vocali piuttosto compromettenti. Non a caso Rocio Munoz Morales ha lasciato su due piedi il compagno, seppur su tale punto c’è un giallo. La spagnola sostiene che la relazione con Bova era in piedi quando lui si sentiva con Ceretti, l’attore romano invece sostiene che era da mesi che lui e la madre delle sue ultime due figlie conducevano vite da separati.

Scandalo “audio spaccanti”, Raoul Bova rompe il silenzio

Bova ha consegnato a Tv Sorrisi e Canzoni le prime dichiarazioni sullo scandalo da cui è stato travolto. “Sto cercando di affrontarla come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani”, ha spiegato il divo al settimanale, aggiungendo che in questo periodo sta soffrendo molto per la piega presa dalla vicenda: “Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore e questo lo trovo imperdonabile”.

Non è chiaro se Bova si riferisca all’ex Rocio quando parla di dolore provocato anche ad altre persone, oltre a quello patito da lui stesso. Oggi con l’attrice iberica sembra che si parli solo attraverso i legali. Lei sarebbe furiosa. Anche perché, come poc’anzi accennato, afferma che prima dello scandalo si considerava a tutti gli effetti ancora legata al compagno. Gli avvocati del divo hanno invece riferito una versione ben diversa, dicendo che il rapporto sentimentale era giunto al capolinea mesi fa.

Raoul Bova pronto a sbarcare a Verissimo?

Le esternazioni rilasciate da Bova a Tv Sorrisi e Canzoni dovrebbero essere un assaggio di quel che il divo racconterà a Verissimo. Dagospia sostiene che l’attore sarà a breve ospite nella trasmissione di Silvia Toffanin per raccontare in modo più dettagliato la sua versione dei fatti.

Mediaset non ha confermato l’indiscrezione, ma nemmeno l’ha smentita. Il rotocalco in onda sabato e domenica pomeriggio su Canale 5 aprirà i battenti il 13 e il 14 settembre. Può darsi che Bova figuri tra gli ospiti in una delle due puntate. Non è nemmeno da escludere che possa essere intervistato la settimana successiva.

Bova a Rocio Munoz Morales, amore al capolinea dopo 12 anni

La relazione tra Bova e Rocio è durata 12 anni, durante i quali sono nate le figlie Alma e Luna. L’attore era già padre di due frutti d’amore prima di conoscere l’interprete iberica. Durante il matrimonio con l’ex moglie Chiara Giordano ha infatti accolto Alessandro Leon e Francesco.