Raoul Bova a Verissimo, anticipazioni: scontro con Rocio, cruciale il tema ‘tempo’

Raoul Bova è pronto a metterci la faccia pubblicamente. Il divo romano, come è noto, è stato travolto dallo scandalo degli “audio spaccanti” nelle scorse settimane. Silvia Toffanin avrebbe messo a segno un colpaccio per l’inizio della stagione di Verissimo, ricevendo l’ok dell’attore per una ospitata che si preannuncia esplosiva. A lanciare lo scoop relativo allo sbarco di Bova nel rotocalco di Canale 5 è Dagospia.

Raoul Bova a Verissimo, anticipazioni

Bova, ad agosto, è finito nel tritacarne mediatico dopo che Fabrizio Corona ha divulgato alcuni suoi audio inviati alla giovane aspirante vip Martina Ceretti, con la quale avrebbe avuto un flirt. Tra l’altro la vicenda ha rapidamente travalicato gli steccati del gossip divenendo materia di indagine giudiziaria in quanto il divo pare che sia stato ricattato da persone al momento ignote. Se avesse versato del denaro, gli audio non sarebbero stati resi pubblici. Non ha ceduto ed è scoppiato il caos.

Rocio Munoz Morales è andata su tutte le furie, chiudendo ogni rapporto con Bova. Le versioni dei due ex, però, non combaciano su un punto non di poco conto. Probabilmente a Verissimo Raoul cercherà di offrire delucidazioni convincenti su tale questione. Lui, tramite i suoi legali, ha raccontato che la love story con la spagnola, con la quale ha due figlie, è finita parecchi mesi fa. Rocio, pure lei attraverso i suoi avvocati, ha invece fatto sapere che fino a prima che scoppiasse lo scandalo si considerava ancora la compagna del divo.

Scontro tra Rocio Munoz Morales e Bova, perché il fattore ‘tempo’ è cruciale

La faccenda del contesto temporale della durata del legame è cruciale per Bova, anche a livello di immagine. Il motivo è semplice: affermando che la relazione con Rocio è finita da tempo, a proposito del presunto flirt con Ceretti, non passerebbe da traditore. Morales, invece, nel dire che il rapporto con Raoul era in piedi fino a poche settimane fa, implicitamente ritiene che ci sia stata una mancanza di rispetto profonda nei suoi confronti.

Non resta che attendere l’ospitata di Bova a Verissimo e sentire la sua versione dei fatti. C’è da scommettere che non sarà quella dell’ex Rocio. Quest’ultima per ora ha preferito restare in silenzio, facendo parlare solamente i suoi avvocati.