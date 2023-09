Raoul Bova: sì all’ospitata nel programma più temuto della Rai

Non solo Don Matteo 14, nella stagione televisiva 2023-2024 potremmo vedere Raoul Bova in un altro programma della Rai, sebbene molto diverso dalla fiction con protagonista il parroco di Spoleto. Si tratta di Belve, condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Come riportato da TvBlog, il programma potrebbe rinviare la sua partenza di una settimana. Niente debutto martedì 26 settembre, per Belve l’inizio potrebbe slittare al 3 ottobre, in concomitanza con Avanti Popolo (nuovo programma di Nunzia De Girolamo su Rai 3). Nel frattempo, Bianca Berlinguer su Rete 4 e Giovanni Floris su La7 saranno già tornati in onda.

Raoul Bova e non solo: i possibili ospiti a Belve

Per quanto riguarda la nuova stagione di Belve, da tempo circolano voci in merito ai possibili ospiti. Secondo TvBlog, pare proprio che Raoul Bova possa essere tra i nomi papabili, sebbene non sia ancora chiaro se alla prima emissione o in una successiva. In questo programma, infatti, le interviste vengono incastrate secondo le necessità. Da capire, quindi, se questo rumor possa essere confermato o meno. Alla messa in onda di Belve mancano poche settimane: non resta che attendere.

I nomi accostati al programma di Francesca Fagnani, come detto, sono stati diversi. Tra questi c’è stato, recentemente, quello di Fabrizio Corona. L’ex Re dei Paparazzi dovrebbe essere intervistato nella prima puntata ed è possibile che possa trovarsi a spiegare le dichiarazioni fatte da Giacomo Urtis, nella scorsa edizione, sui loro rapporti. Sarà ospite della prossima edizione Stefano De Martino. Il conduttore di Rai 2, infatti, oltre a tornare con Bar Stella e approdare in prima serata con il De Martino Live, sarà anche il primo ospite della giornalista.

Recenti rumor, inoltre, avevano parlato del presunto tentativo di Francesca Fagnani nell’avere come ospite anche Belen Rodriguez, la cui presenza avverrebbe in una puntata diversa da quella di De Martino. Pure in questo caso, rimane da capire se la showgirl argentina possa accettare o meno di sottoporsi alle temute domande della giornalista, magari rivelando qualche dettaglio sulla tormentata storia d’amore con il conduttore ed ex ballerino.