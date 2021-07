Raoul Bova, Rocio: “Primo passo? Non io, mai stata raccomandata”

By

In una lunga intervista rilasciata al magazine Silhouette Rocio Munoz Morales ha ricordato gli inizi della sua relazione con Raoul Bova. Una relazione che procede ancora tuttora a gonfie vele e che ha portato alla nascita di due bambine, Alma e Luna, che oggi hanno rispettivamente cinque e tre anni.

Com’è noto Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono conosciuti nel 2011 sul set del film campione d’incassi Immaturi – Il viaggio. L’attore italiano era tra i protagonisti principali insieme ad Ambra Angiolini e Luisa Ranieri. Rocio ricopriva un ruolo minore, quello della sensuale Anna, che seduce proprio il personaggio interpretato da Bova.

La Morales ha spiegato che durante le riprese della pellicola c’è sempre stato solo un rapporto lavorativo con l’attuale compagno e che solo in un secondo momento è scoppiata la passione:

“Chi ha fatto il primo passo? Non io! È una cosa nata col tempo: sul set c’era un rapporto professionale e di stima. Poi abbiamo continuato a cercarci: c’era un collegamento di anime, avevamo capito che volevamo frequentarci. E ognuno ha fatto pace con le proprie situazioni…”

All’epoca Raoul Bova usciva da un matrimonio durato anni con Chiara Giordano, dalla quale ha avuto i figli ormai grandi Alessandro Leon e Francesco. Rocio Munoz Morales, invece, soffriva per una storia d’amore andata male e che aveva lasciato diverse ferite.

Col tempo, però, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno capito di non riuscire a fare a meno l’uno dell’altra e hanno instaurato un legame forte, oggi più solido che mai. Per evitare però malelingue e pettegolezzi i due hanno mantenuto la loro relazione segreta per un lungo periodo.

Rocio Munoz Morales ha confidato di aver sofferto molto per i pregiudizi delle persone:

“Quello che mi ha fatto soffrire di più? Quando mi hanno accusato di essere raccomandata. Ho seguito la mia strada sempre da sola: ai provini ho ricevuto sia sì che no. Sono da sempre favorevole alla meritocrazia: ho trovato queste affermazioni ingiuste e molto fastidiose”

Rocio Munoz Morales ha rivelato inoltre i valori con i quali sta crescendo le figlie avute da Raoul Bova. Innanzitutto il rispetto per se stesse e per gli altri. Poi che le differenze sono sinonimo di ricchezza e bellezza. Ma anche l’importanza dell’amore, dell’altruismo e della sincerità.

Dopo quasi dieci anni insieme Rocio Munoz Morales e Raoul Bova non sono ancora sposati. Il matrimonio potrebbe però arrivare presto: entrambi sognano infatti di diventare marito e moglie a tutti gli effetti. Bova è stato sposato con Chiara Giordano, vista ad Amici Celebrities, dal 2000 al 2013.