Raoul Bova e Rocio Morales a sostegno dei bisognosi: il gesto nobile della coppia

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales impegnati nel sociale: il gesto a favore dei più bisognosi

Al di là del gossip sul loro conto e delle ultime novità riguardanti la seconda gravidanza di Rocio Munoz Morales, Raoul Bova e la compagna lontano dai riflettori sono una coppia davvero da invidiare. L’amore che li lega, oggi, i due stanno inoltre cercando di trasmetterlo anche alla primogenita, Luna, a cui vogliono far assimilare fin da subito valori importanti come il rispetto nei confronti dei meno fortunati. Come raccontato da Rocio in persona a Chi, infatti, lei e Raoul sono due persone molto impegnate nel sociale. La prima volta che erano stati visti insieme, per esempio, io due stavano distribuendo da mangiare ai senzatetto.

Rocio Munoz Morales a sostegno dei più deboli: “Dobbiamo essere umili, aiutare chi viene dagli altri Paesi”

Interpellata sulla questione immigrati Rocio Morales, ha raccontato: “L’altro giorno sono tornata a Roma ed ho visto che avevo la casa piena di vestiti, di giocattoli e di regali. Ho fatto dieci scatoloni e li ho portati alla comunità di Sant’Egidio. Ho voluto che con me ci fosse anche mia figlia”. La showgirl, inoltre, ha poi anche aggiunto: “Non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo anche solo ad avere un pasto caldo, non è scritto da nessuna parte che lo dovremmo avere o che siamo superiori a chi non ce l’ha. Dobbiamo essere umili, aiutare chi viene dagli altri Paesi, perché un giorno potremmo avere bisogno noi di una mano tesa”.

Rocio Munoz Morales è incinta: la conferma e il messaggio sui social

Questo è sicuramente un momento felice per Rocio Morales. La compagna di Raoul Bova, dopo le foto del pancino pubblicate in esclusiva da Chi, ha confermato infatti di essere incinta e di stare aspettando il secondo figlio dal suo compagno.