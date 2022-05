Raoul Bova, Rocio a ruota libera: ecco cosa pensa di Don Massimo

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales fanno coppia fissa da ormai 10 anni. I due attori, di recente, hanno anche girato una serie televisiva insieme, Giustizia per Tutti, che andrà in onda dal 18 maggio in tre prime serate su Canale 5. I due hanno rilasciato un’intervista di coppia al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui la showgirl spagnola ha spiegato cosa pensa del ruolo del compagno in Don Matteo, mentre il 50enne ha commentato l’avventura di Rocio a Le Iene. Bova e la Morales hanno anche discusso a proposito della propria vita privata e di quella professionale, rivelando come si sentono a lavorare insieme.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales al momento stanno portando avanti numerosi progetti lavorativi. L’attore 50enne è il nuovo protagonista in abito talare di Don Matteo, la cui tredicesima stagione è in onda ogni giovedì su Rai1, al posto di Terence Hill. “Sono fiera di lui. È stato coraggioso, ci ha creduto e ha superato le mie aspettative”, questo è ciò che pensa la sua compagna di questo ruolo impegnativo e di come Bova lo ha affrontato.

L’attore 50enne, dal canto suo, ha commentato l’avventura della 33enne a Le Iene. La Morales ha infatti condotto una puntata dello show investigativo lo scorso ottobre 2021 a fianco di Nicola Savino.

“Ammiro tantissimo la sua velocità nel passare dal ruolo di attrice a quello di conduttrice. Le invidio anche un po’ la versatilità: ha fatto Sanremo, sarà la madrina della Mostra del Cinema di Venezia, è brava in tutto”.

Raoul e Rocio hanno discusso a lungo della loro esperienza insieme sul set di Giustizia per Tutti, miniserie in cui interpretano, rispettivamente, il foto reporter Roberto Beltrami e l’avvocato Victoria Bonetto. A quanto traspare i due non hanno avuto problemi a condividere anche la vita lavorativa. “Il segreto nella nostra coppia è condividere l’impegno, anche nei progetti in comune come questo”, ha detto la showgirl spagnola. Quest’ultima ha anche spiegato con degli esempi com’è recitare al fianco del proprio partner:

“Ognuno studia per conto suo, ognuno ha il suo camper. Poi, certo, sul set essere una coppia aiuta. Ci potevamo permettere di scherzare tra noi. Oppure dirci: ‘ma come ti sei pettinato?’ o ‘che cavolo di camicetta hai messo?'”.

A quanto pare quindi Rocio e Raoul hanno saputo affrontare con ottimi risultati la sfida di recitare l’uno al fianco dell’altra, riuscendo comunque a ritagliarsi i propri spazi.

La coppia, legata dal 2011, ha due figlie, Luna e Alma, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2018. I due, che si sono incontrati sul set di Immaturi – Il Viaggio, hanno dimostrato, nel corso dell’intervista, di essere innamoratissimi, dedicandosi dolcissime parole a vicenda. Le voci su un loro presunto allontanamento, che sono state diffuse lo scorso dicembre 2021, sono più lontane che mai.