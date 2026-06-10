Raoul Bova papà per la quinta volta? La foto di Beatrice Arnera accende il gossip, “colpo di scena bollente”

Raoul Bova e Beatrice Arnera nuovamente sotto i riflettori del gossip: il settimanale Diva e Donna, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato delle paparazzate dei due attori, parlando di “colpo di scena bollente”. In particolare, il 54enne e la 30enne sono stati pizzicati durante una fuga romantica che si sono concessi nel mare della Sicilia nei giorni scorsi. Il magazine, nel commentare uno scatto di Arnera, ha parlato di “pancino sospetto“, domandandosi se la donna sia in dolce attesa. Per lei si tratterebbe del secondo figlio, dopo quello avuto con il comico Andrea Pisani. Per Bova sarebbe invece la quinta paternità, essendo padre già di due figli, avuti dal matrimonio con Chiara Giordano, e di due figlie, nate dalla relazione con l’ex compagna Rocío Muñoz Morales.

Beatrice Arnera è incinta?

Per il momento i diretti interessati non hanno ancora commentato il ‘sussurro’ lanciato da Diva e Donna. E non è nemmeno detto che lo facciano a breve. Di solito sono entrambi molto riservati ed evitano di prestare il fianco al gossip. Sarà quindi il tempo a fornire tutte le risposte del caso. Perché se c’è una cosa che non può essere nascosta, è proprio una gravidanza.

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Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. paparazzati insieme

Bova, nelle scorse ore, è anche stato chiacchierato per altre paparazzate divulgate da Chi. Il settimanale edito da Mondadori ha sorpreso il protagonista di Don Matteo con l’ex Morales. I due sono stati fotografati insieme alla gara di nuoto della figlia Luna. Dalle immagini si nota un clima disteso, alimentato da sorrisi e atteggiamenti assolutamente civili, segno che, dopo la burrascosa separazione, i due hanno ritrovato un dialogo costruttivo.

Come di recente dichiarato dall’attrice spagnola, nei mesi scorsi non sono mancati giorni bui. Il gelo iniziale post rottura ha però via via lasciato spazio al rispetto reciproco e alla voglia di deporre l’ascia di guerra. A oggi Bova e Morales sono sì due genitori separati, ma non sono ex che hanno deciso di farsi la guerra a oltranza. Dalla serie: quello che è stato è stato, la vita deve comunque andare avanti. Ed è meglio viverla con serenità dandosi una mano, dove possibile, soprattutto per il bene dei figli.

Nel frattempo Rocío si continua a dichiarare single, sebbene nell’ultima intervista concessa a F ha ammesso di frequentare Andrea Iannone. Ha però sottolineato che si tratta, per il momento, di un’amicizia “speciale” vissuta senza aspettative ‘importanti’. Un domani chissà se le rose fioriranno. Per ora preferisce godersi il presente senza progettare alcunché in amore.