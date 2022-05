Raoul Bova in lacrime: i figli più grandi in tv per la prima volta, il messaggio

Raoul Bova non è riuscito a trattenere le lacrime a Verissimo. Nell’intervista con Silvia Toffanin in onda su Canale 5 sabato 14 maggio l’attore ha ricevuto una sorpresa dai suoi figli più grandi, avuti dall’ex moglie Chiara Giordano. Per la prima volta Alessandro Leon e Francesco, ormai maggiorenni, sono apparsi sul piccolo schermo. Un gesto inaspettato per Bova, che ha chiesto alla compagna di Pier Silvio Berlusconi come sia riuscita a compiere questa piccola grande impresa.

I giovani Bova, che non fanno parte del mondo dello spettacolo, hanno voluto incoraggiare il loro celebre padre in vista della nuova fiction Mediaset che lo vede protagonista – Giustizia per tutti – senza dimenticare di sottolineare quanto bene e amore provano nei suoi confronti.

“Mi manchi un sacco”, ha detto Francesco che studia a Berlino. “Anche se siamo molto distanti: io a Milano, Francesco a Berlino, mamma a Roma e tu in giro a lavorare, in tutto ciò noi siamo molto legati come famiglia. Un valore che sia tu sia mamma mi avete trasmesso e che tengo molto a cuore. Grazie papà, in bocca al lupo”, ha aggiunto Alessandro Leon.

Parole che hanno commosso parecchio Raoul Bova che, nonostante la separazione da Chiara Giordano, ha fatto di tutto per tutelare i suoi figli più grandi.

Raoul Bova e il rapporto oggi con l’ex moglie

In che rapporti sono oggi Raoul Bova e Chiara Giordano? A Verissimo l’attore ha fatto sapere:

“Sereno, io sono sereno con tutto e con tutti. Ovviamente ci sono dei momenti in cui ti puoi scontrare però ho deciso di non soffrire, di non litigare…Questo non è più tempo per stare male ma per costruire e abbracciarsi”

Bova e la figlia del noto avvocato Anna Maria Bernardini Di Pace sono stati sposati dal 2000 al 2013. Una profonda crisi li ha poi portati al divorzio. Successivamente, sul set del sequel di Immaturi, Raoul ha incontrato l’attuale compagna, l’attrice e ballerina spagnola Rocio Munoz Morales, con la quale ha allargato la famiglia. Dalla giovane il 50enne ha avuto Luna e Alma.

A Verissimo Raoul Bova ha confidato che le bambine – che oggi hanno rispettivamente 5 e 3 anni – sono molto legate a lui e soprattutto gelose. Fanno domande, controllano il telefono e vogliono sempre sapere tutto.

Raoul Bova e Rocio non sono ancora sposati

Il legame con Rocio, che Bova non ha ancora sposato nonostante gli appelli pubblici della Morales, si fa sempre più intenso.

“Rapporto con Rocio? Sembra appena iniziato. C’è grande complicità, voglia di stare bene, capirsi e aiutarsi. Vorrei stare più tempo con lei però avremo tempo”

In attesa di convolare a nozze i due sono tornati a lavorare insieme. Dopo il film Immaturi-Il viaggio, dove si sono conosciuti e innamorati e una performance a teatro, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono i protagonisti della nuova fiction di Canale 5 Giustizia per tutti.