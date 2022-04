Raoul Bova in imbarazzo a Domenica In: piovono critiche su Mara Venier

Piovono critiche su Mara Venier. Una fetta di pubblico, nel corso della puntata di Domenica In in onda il 24 aprile, si è riversato sui social attaccando la conduttrice veneziana. I biasimi hanno iniziato a piovere mentre la “Zia” stava intervistando Raoul Bova. Il divo, non appena ha messo in studio, è stato arruolato al volo per fare il ballerino, per via di un forfait. Raoul ha così danzato sulla musica dell’Orchestra Casadei, assieme alla padrona di casa. Terminato il ballo, Mara ha voluto a tutti i costi che l’attore le poggiasse una mano sul petto, scena che ha provocato non poco imbarazzato. Bova ha infatti provato a sottrarsi dalla gag, ma la “Zia” ha insistito talmente tanto che a nulla sono valsi i suoi no.

“Senti, senti…”, ha detto la Venier, invitando Raoul a metterle una mano sul cuore. L’attore di Don Matteo ha tentato di dribblare la questione ma la presentatrice ha insistito non dandogli tregua: “Senti… E senti!”. “Oddio Mara”, ha chiosato Raoul, in evidente imbarazzo. “No ma senti, senti… Senti”, ha ripetuto nuovamente la conduttrice prendendo la mano dell’ospite e portandola sul suo petto.. “Com’è? “, ha incalzato nuovamente la “Zia”, con un Bova che ha replicato con un impacciato “Grande”. Finalmente è poi iniziata l’intervista vera e propria.

Domenica In, Mara Venier: il pubblico mugugna e la paragona a Barbara d’Urso

Diversi utenti hanno criticato in modo duro la Venier, sostenendo che sia stata fuori luogo. Critiche ancor più dure sono arrivate poco dopo, per il metodo di conduzione usato dalla veneziana. Come spesso capita, approcciandosi all’ospite, Mara è stata tutta un “amore”, “noi siamo grandi amici”, “ti ricordi quella volta che..” etc. Nel corso della chiacchierata ha anche lanciato alcune clip di sue interviste realizzate in passato a Bova. Inoltre ha ricordato diversi aneddoti con protagonisti lei stessa e appunto Raoul. E dunque? E dunque diversi telespettatori hanno mugugnato, affermando che la Venier sia diventata troppo autocelebrativa. C’è poi chi si è avventurato in un paragone con Barbara d’Urso. Qualcuno ha addirittura parlato di “Maracentrismo”

