Raoul Bova gelato da Mara Venier a Domenica In: la battutaccia e la reazione del divo

Raoul Bova ha fatto tappa a Domenica In da Mara Venier per presentare la nuova stagione di Don Matteo, dove sarà di nuovo protagonista nei panni di Don Massimo. Inevitabilmente, nel corso dell’intervista, si è anche parlato dello scandalo che ha travolto il divo nei mesi scorsi, quando Fabrizio Corona, nel podcast Falsissimo, ha diffuso gli ormai famigerati “audio spaccanti” inviati dall’attore alla giovane Martina Ceretti. Dopo quell’episodio, Bova si è ufficialmente separato dalla compagna Rocio Munoz Morales. Inoltre si è rivolto alla giustizia, affermando di essere stato vittima di un ricatto a cui non ha ceduto.

Domenica In, Raoul Bova e la battuta di Mara Venier

“Non ho accettato ricatti, mai abbassare la testa, come dicevano Falcone e Borsellino. Mai avuto dubbi sul fatto di non abbassare la testa”, ha scandito Bova nel corso della chiacchierata con Venier. “Una persona che ti dice che ti può rovinare e si prende la responsabilità dei tuoi errori, è una cosa che non deve accadere – ha aggiunto -. Tutti possiamo sbagliare, ma qualcun altro non può prendere i tuoi errori, usarli contro di te e farti fare ciò che vuole”.

Dopodiché Bova è passato a parlare dello spettacolo teatrale che sta portando in tour in questo periodo, Il nuotatore di Auschwitz. Anche in questo caso si è lasciato andare a una riflessione etica: “Quando non c’è più niente, la sola cosa che ti salva è la fede che è la speranza che hai in qualcosa di più bello”. A questo punto la padrona di casa di Domenica In si è lasciata andare a una battutaccia: “Ormai sei Don Matteo, sei entrato proprio nel ruolo”.

L’intervento della conduttrice ha ‘gelato’ il divo che si è affrettato a dire “no, no, no, intendevo dire…”. “Stavo scherzando, era per introdurre il discorso su Don Matteo”, ha subito ribattuto Venier, facendogli capire che non aveva alcuna intenzione di metterlo in imbarazzo, né di definirlo un ‘prete’ nella vita reale. Alla fine Bova si è fatto una risatina per poi presentare le novità della nuova stagione della popolare fiction di Rai 1.