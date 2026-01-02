Beatrice Arnera: “Con Bova, io perseguitata”, la reazione di Pisani

Per la prima volta, Beatrice Arnera si espone pubblicamente dopo essere uscita allo scoperto con la sua relazione con Raoul Bova. I due sono stati, nei mesi scorsi, al centro del gossip, come nuova e inaspettata coppia. Dopo aver condiviso il set di Buongiorno mamma, ecco che si sono ritrovati anche a condividere i momenti di vita quotidiana, al punto che hanno iniziato a costruire la loro relazione. Ma non tutti hanno applaudito di fronte a questa notizia. Tra questi c’è Andrea Pisani, il padre di sua figlia.

Quest’ultimo ha pesantemente attaccato Beatrice dopo l’uscita delle notizie legate alla sua love story con Bova. Solo a fine estate, quando l’attore di origini calabresi si ritrovava a uscire dalla bufera mediatica creata da Fabrizio Corona, la Arnera annunciava la separazione da Pisani. Solo qualche settimana dopo, i giornali di gossip hanno iniziato a parlare di questa vicinanza nata tra i due attori della fiction di Canale 5.

Nel podcast Passa dal BSMT, Pisani in lacrime non ha lasciato spazio ai dubbi, mostrando tutta la sua delusione. Molti utenti sui social si sono schierati prontamente dalla parte del comico dei PanPers, ma tra questi tanti hanno superato ogni limite. Un conto è dire la propria schierandosi, un conto è attaccare pesantemente qualcuno tramite una tastiera, riservando minacce e parole d’odio. Questo è ciò che sta ricevendo Beatrice dai fan di Pisani.

La stessa attrice, nelle scorse ore, ha condiviso sulle Storie del suo profilo ufficiale di Instagram alcuni dei messaggi di odio che sta ricevendo ormai da mesi. Tra questi è possibile notare minacce, insulti davvero pesanti e inviti al suicidio. Dopo aver reso noti questi assurdi messaggi, la Arnera ha deciso di esporsi con un lungo sfogo per augurare a tutti un buon inizio 2026.

“Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio. Nel 2026. Sono mesi che vivo questa condizione. Mesi. Precisamente dall’uscita della pirotecnica puntata del basement in cui Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre di mia figlia racconta una storia piena di inesattezze”

In questo modo, Beatrice si è scagliata direttamente contro Pisani, ritenendo che si sia esposto in maniera non veritiera. Infatti, l’attrice parla di una storia già finita diverso tempo prima di iniziarne un’altra. Lo sfogo dell’Arnera è andata avanti ancora:

“Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner. Nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner. Insegnerò a mia figlia che se non sta più bene, è libera di andarsene, da qualsiasi situazione. Senza nemmeno dover dare troppe spiegazioni, a mamma, a papà, ai social o all’Italia intera”

L’attrice ha concluso questo suo lungo sfogo, facendo notare che siamo tutti esseri umani e “se non stiamo bene dove siamo, siamo liberi di andarcene”. Non per questo, secondo la Arnera, si dovrebbero ricevere delle conseguenze “violente” tra “insulti, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro”. Infine, ecco che la dolce metà di Raoul Bova ha augurato al pubblico che la segue “un anno pieno di libertà”.

In tutto questo, la reazione di Pisani è di indifferenza. In queste ore, il comico ha continuato a condividere aggiornamenti sul suo profilo Instagram, ma senza alcun riferimento all’ex. Infatti, è possibile notare che finora non è ancora arrivata una replica da parte sua, sebbene venga citato direttamente dalla Arnera.