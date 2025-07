Raoul Bova e Rocio, finita: “Lui vive da single, separati”. Scoop di Parpiglia

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales vivono da separati in casa. Questo almeno è ciò che assicura il giornalista Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, ha ulteriormente alimentato ciò che la cronaca rosa nostrana mormora da mesi, vale a dire che i due attori sono piombati in una forte crisi che non sarebbe stata superata. Lo scrittore ha anche raccontato un curioso fatto che si sarebbe verificato di recente nel corso della festa data dallo stilista napoletano Francesco Scognamiglio a Palazzo Reale. Tra gli invitati al party ci sarebbe stato anche il divo italiano che si sarebbe presentato da “single”.

“Ormai vivono da separati in casa”, scrive Parpiglia parlando di Bova e Morales. Spazio poi al retroscena riguardante l’attore: la scorsa settimana alla festa di Francesco Scognamiglio si sarebbe “presentato da single”. E non sarebbe finita qui: “Durante la serata ha scambiato più di una dolce parola con una ragazza bionda”. Il giornalista ha aggiunto che alcuni invitati all’evento avrebbero immortalato Bova con la donna bionda. Successivamente avrebbero provato a vendergli le “immagini intime dei due”. Parpiglia, però, si è rifiutato di acquisire le foto dietro pagamento. Ciò detto, ha concluso sostenendo che a oggi Bova e Morales vivono da separati in casa e continuerebbero a fare coppia solo per il bene delle loro due figlie.

Da tempo si sussurra di una profonda crisi nella relazione. Indizi che hanno spinto a pensare che qualcosa si sia rotto nel rapporto sono arrivati anche dai social. Da tempo i due attori non appaiono assieme. Di recente, sempre da ciò che emerge dai loro profili Instagram, pare che frequentino luoghi differenti. Da persone separate appunto. Colpisce anche il fatto che nell’ultimo periodo, almeno a livello pubblico, non si sono dati manforte a vicenda per le rispettive nuove avventure professionali.

Rocío e Raoul hanno iniziato a frequentarsi tredici anni fa. La scintilla scoccò sul set del film “Immaturi”. All’epoca lui era già un volto televisivo e cinematografico affermato, lei non era invece ancora conosciutissima. L’inizio della love story fece molto scalpore in quanto Bova era reduce dal matrimonio con Chiara Giordano. Nel giro di poco lui e Rocio diventarono inseparabili. Il 2 dicembre 2015 a Roma è venuta alla luce la loro prima figlia, Luna. Il secondo frutto d’amore, Alma, è stata invece accolta l’1 novembre 2018. Bova ha anche altri due figli avuti con la Giordano: Alessandro e Francesco, rispettivamente nati nel 2000 e nel 2001.