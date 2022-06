Raoul Bova e Rocio, “crisi sapientemente occultata da anni”: il gossip

La coppia formata tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è sull’orlo di una crisi? A spifferare questo rumor è Dagospia, che racconta di problemi all’interno della coppia formata dai due attori. Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha dato ulteriori dettagli sulla situazione sentimentale tra i genitori delle piccole Luna e Alma, svelando anche quale sarebbe il motivo della presunta maretta tra loro.

Tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembra regnare il sereno. I due, reduci dall’avventura insieme come protagonisti della fiction Giustizia per Tutti, si mostrano affiatati e innamorati come non mai. Oggi stesso, 10 giugno 2022, giorno del 34esimo compleanno dell’attrice spagnola, l’attore 50enne ha espresso tutto il suo amore nei confronti della sua compagna di vita. Bova ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae sorridente accanto a lei, con lo sfondo romantico di un tramonto. Il racconto di coppia fatto da Dagospia, però, è totalmente diverso.

Il portale di gossip ha dato oggi la soluzione dell’indovinello creato da Alberto Dandolo, penna di Dagospia, per il settimanale OGGI. L’indovinello parlava di una misteriosa coppia in crisi a causa del mancato matrimonio. La coppia in questione, secondo la soluzione, sarebbe proprio quella formata da Raoul Bova e Rocio. Questi ultimi, nonostante siano bravi a nasconderlo, a quanto pare starebbero vivendo un momento non proprio idilliaco.

Nel dettaglio la modella iberica non desidererebbe altro che sposare l’interprete di Don Massimo. Questo, però, starebbe temporeggiando. La situazione, secondo l’indovinello, non sarebbe sorta di recente, anzi. Raoul e Rocio vivrebbero tra alti e bassi a causa di ciò da tempo, addirittura da qualche anno. La crisi sarebbe “sapientemente occultata” dai due. Sarà vero? Nella coppia non è tutto rose e fiori come sembra? Rocio desidera davvero il matrimonio così ardentemente? Resta da vedere se i due replicheranno al gossip.

Non è la prima volta che si parla di maretta tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Lo scorso dicembre 2021 il loro presunto allontanamento è stato sulla bocca di tutti, poi prontamente smentito dai diretti interessati con un’intervista congiunta rilasciata al settimanale Grazia. Da tempo si parla inoltre di possibili nozze in arrivo per i due attori legati dal 2011, nozze che però ancora non arrivano.