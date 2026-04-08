Raoul Bova e Beatrice Arnera “si sono lasciati”: retroscena sulla lite e su chi ha deciso di troncare

Raoul Bova e Beatrice Arnera non sarebbero più una coppia. Questo almeno è ciò che sostiene una fonte consultata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. La ‘gola profonda’ ha assicurato di essere al corrente che i due attori si sarebbero detti addio. All’origine del crac sentimentale ci sarebbe stata una lite, dopo la quale il divo avrebbe preso la decisione di mettere fine al rapporto. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato l’indiscrezione, preferendo stare in silenzio.

Raoul Bova e Beatrice Arnera, è già finita? L’indiscrezione sulla rottura

Se la notizia fosse confermata, sarebbe piuttosto clamorosa. Bova e la collega hanno iniziato a frequentarsi dopo aver entrambi dovuto affrontare rotture complesse con i rispettivi ex compagni, vale a dire Rocio Munoz Morales e Andrea Pisani. Come è noto, Raoul, la scorsa estate, è finito in una tempesta mediatica a causa degli “audio spaccanti” diffusi da Fabrizio Corona. Tra l’altro la vicenda ha superato gli steccati della cronaca rosa per approdare in quelli della cronaca giudiziaria, con l’attore che ha sporto denuncia.

Anche Arnera ha vissuto una separazione tutt’altro che soft con Pisani, con il quale ha una figlia. Il comico, in diversi frangenti, ha lanciato frecciatine all’ex, affermando di aver saputo della relazione con Bova dai giornali, quando non reputava ancora del tutto finita la love story. Tra l’altro Beatrice, da quando ha iniziato ad avere un legame con il divo, ha anche dovuto fare i conti con molti odiatori del web, che l’hanno attaccata con toni spregevoli e vergognosi.

Solamente pochi giorni fa, Arnera ha eliminato tutti i suoi contenuti su Instagram. Non ha spiegato il motivo della decisione. Molti hanno creduto che abbia fatto piazza pulita per evitare di dover leggere proprio i commenti degli hater. Ora viene il sospetto che abbia scelto di fare tabula rasa anche per via della presunta crisi con Bova. Sempre ammesso e non concesso che l’indiscrezione raccolta da Deianira Marzano corrisponda a verità. Da segnalare inoltre che da giorni non si hanno più notizie di paparazzate dei due attori che, pubblicamente, non si sono più mostrati insieme.