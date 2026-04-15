Raoul Bova e Beatrice Arnera, non è finita: così sono stati sorpresi per le vie di Roma

Raoul Bova e Beatrice Arnera “si sono lasciati”: l’indiscrezione è circolata negli ultimi giorni gettando ombre sui due attori. Diva e Donna, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato alcune paparazzate che hanno smentito in modo plastico la voce relativa alla presunta rottura. I due interpreti sono stati immortalati tra le vie di Roma più complici che mai, intenti a scambiarsi abbracci e baci di fuoco. In altre parole, nemmeno l’ombra di una crisi. La coppia anzi appare affiatata e desiderosa di continuare la relazione nata dalle ceneri di due lunghi amori finiti – non senza strascichi – in un vicolo cieco: quello vissuto da lui con Rocio Munoz Morales e quello vissuto da lei con il comico Andrea Pisani.

Raoul Bova e Beatrice Arnera: nessuna crisi

Dalle immagini divulgate da Diva e Donna si vedono Raoul e Beatrice baciarsi sulla bocca con trasporto in una via della Capitale. Probabilmente hanno deciso di mostrarsi alla luce del sole anche per mettere a tacere le voci circolate di recente sul loro conto. Sono ormai mesi che i due fanno coppia. Se inizialmente si è parlato di flirt, ora si può tranquillamente definire il loro legame una storia. Certo non solidissima, ma nemmeno in erba. Si è capito che i due fanno sul serio e che vogliono provare a creare un qualcosa di duraturo.

Nel frattempo, anche Rocio Munoz Morales ha voltato definitivamente pagina. Dopo il naufragio sentimentale con Bova, si è legata al pilota Andrea Iannone, anche lui reduce da una love story importante e complessa, quella con Elodie Di Patrizi, che oggi fa coppia con la ballerina Franceska Nuredini. Rispetto a quella di Bova e Arnera, la relazione di Morales e Iannone sembra però meno ‘solida’ al momento. C’è cioè in corso una frequentazione, ma sarebbe fuorviante descriverla come un rapporto importante. Forse lo diventerà, forse no. Chissà… Come al solito sarà il tempo a dare tutte le risposte del caso.

L’ex di Arnera, Andrea Pisani, è invece single. In diverse occasioni, a rottura avvenuta, ha lasciato trapelare tutto il suo sconforto per come è terminato il legame. E in qualche caso ha anche lanciato qualche frecciatina a Raoul Bova.