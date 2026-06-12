Raoul Bova diventa papà? Beatrice Arnera furiosa dopo le foto del “pancino”: sfogo e chiarimento

Nelle scorse ore il settimanale Diva e Donna ha pubblicato una paparazzata di Beatrice Arnera, compagna di Raoul Bova. Si tratta di una foto al mare, in cui la 30enne è stata immortalata in bikini. Dall’immagine si intravede giusto un filo di pancia. Tanto è bastato al magazine per lanciare la voce di una presunta gravidanza. A distanza di circa un giorno dall’indiscrezione, la diretta interessata si è sfogata pesantemente, smentendo in modo categorico di aspettare un figlio. Il suo discorso si è allargato al rispetto del corpo delle donne, dopo che una persona sconosciuta l’ha fermata per strada facendole gli auguri. Pensava che fosse in dolce attesa.

Beatrice Arnera non è incinta: la smentita e lo sfogo

L’attrice ha sottolineato che il fatto che un passante l’abbia riconosciuta facendole le congratulazioni per la gravidanza, nonostante non ci sia alcun bebè in arrivo, le ha fatto capire che “quella cosa”, ossia il gossip sul suo conto, “era arrivata nella vita vera, nella quotidianità”. A questo punto ha evidenziato che non è assolutamente incinta, per poi ragionare in modo approfondito sulle conseguenze di una simile fake news:

“Un’illazione. Quella che avete visto è la rappresentazione della legittimazione di un sguardo che fa sentire chiunque autorizzato ad osservare, interpretare e commentare il corpo delle donne come se fosse uno spazio pubblico, come se fosse elemento di dibattito”.

Arnera ha poi rimarcato che il discorso non riguarda specificatamente il suo caso, ma ha un respiro più ampio: “Non parlo solo del mio corpo, ma di quello della vicina di ombrellone, dell’amica della vicina di casa, della ragazza che incroci nello spogliatoio della palestra”. E ancora: “La normalizzazione dello sguardo inquisitorio alleggerito da vezzeggiativi come ”pancino” è una delle più grandi ferite inflitta alle donne nel 2026″.

La compagna di Bova è passata a evidenziare che troppo spesso ci si scorda che dietro a ogni corpo c’è una storia complessa che in pochi conoscono. Spazio poi al commento specifico su quel “pancino” di cui ha parlato il settimanale che le ha dedicato la copertina lanciando l’indiscrezione della gravidanza:

“La pancia che avete visto è quella di una persona normale, una persona che vive, mangia, respira, ride e si gode il mare. Dietro un presunto pancino può esserci semplicemente una giornata storta, un’intolleranza alimentare, un periodo di gonfiore. Oppure possono esserci percorsi molto più delicati, fatti di attese, tentativi, cure, paure, speranze e ferite che appartengono alla sfera più intima. Lo dico perché conosco bene quanto il tema della maternità possa essere complesso e quanto dolore possa nascondersi dietro domande e supposizioni che vengono pronunciate con leggerezza”.

L’attrice ha quindi sostenuto che i corpi degli altri non dovrebbero essere analizzati e scrutati, tantomeno commentati. A suo avviso vanno incontrati e ascoltati.

Arnera e Bova innamorati e contenti

Arnera fa coppia con Raoul Bova da qualche mese. I due, dopo aver chiuso le relazioni con Andrea Pisani e Rocio Munoz Morales, hanno iniziato a frequentarsi. Di settimana in settimana hanno fatto crescere la love story che, al momento, appare solida. Di recente, prima della fake news sulla gravidanza, si è fatta largo un’altra voce che si è rivelata infondata. Qualche presunto ben informato ha sussurrato che il rapporto fosse in crisi. Nulla di tutto questo. Beatrice e Raoul tirano dritti, felici e contenti.