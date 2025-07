Raoul Bova: “Con Rocio finita 2 anni fa” e il ruolo a sorpresa dell’ex moglie Chiara Giordano

Il ricatto, Raoul Bova che non cede alla richiesta di denaro con una rivelazione successivamente contestata da Rocio Munoz Morales e il ruolo inaspettato dell’ex moglie del divo, Chiara Giordano: continua a far rumore la vicenda degli audio rubati all’attore e poi pubblicati nel podcast Falsissimo di Fabrizio Corona. Il caso è ormai noto a tutti: Bova avrebbe avuto un incontro intimo nei mesi scorsi con la modella 23enne Martina Ceretti. A questa ha poi spedito dei romantici messaggi vocali. Federico Monzino, imprenditore 29enne amico della Ceretti, con il benestare della stessa modella, ha inviato gli audio a Corona che li ha poi divulgati nel suo podcast. Qualcuno, nel frattempo, ha scritto a Bova anonimamente, dicendogli che se avesse pagato, il materiale non sarebbe stato reso pubblico. E qui inizia il mistero che gli inquirenti stanno cercando di risolvere: chi ha domandato denaro all’attore?

Raoul Bova: “Io e Rocio Munoz Morales non siamo sposati da due anni”

Monzino, Ceretti e Corona affermano di non essere stati loro a ricattare Bova. Le indagini appureranno se è la verità o meno. Intanto il quotidiano La Repubblica ha pubblicato le chat del ricatto della fonte anonima. Lo scambio di messaggi tra il ricattatore e il divo si conclude con il seguente botta e risposta: “Ah ok, allora meglio. Anche perché rovinare un matrimonio era la cosa che più mi dispiaceva”. “Non sono più sposato da due anni”, taglia corto Bova nel chiudere la conversazione e nel far capire che non avrebbe pagato.

Come è noto, Bova con Rocio Munoz Morales non era sposato. Probabilmente non lo ha specificato nella chat per il semplice motivo che non aveva voglia di puntualizzare su una questione di poco conto in quel momento. Ciò che invece colpisce è che l’attore afferma che con la madre delle sue ultime due figlie la relazione era finita da tempo. E quel che colpisce ancor di più è che Rocio, quando è scoppiato lo scandalo, ha negato tale versione e, attraverso una nota del suo legale, ha lasciato intendere che il rapporto con Bova non era concluso da mesi.

Il ruolo di Chiara Giordano: l’ex moglie vicina a Bova

In tutto ciò, è emersa un’altra indiscrezione riguardante un dettaglio del tutto inaspettato. Il magazine Chi ha riferito che in questo momento Bova può contare sul sostegno della sua ex moglie Chiara Giordano, la figlia dell’avvocata divorzista Annamaria Bernardini De Pace. Vicino a Raoul, si legge sul settimanale, “c’è proprio la sua ex moglie, Chiara Giordano, mamma dei suoi figli maggiori, Alessandro (25 anni) e Francesco (24 anni). Un affetto famiglia, un conforto da parte di chi lo conosce bene, ne conosce i limiti ma anche i pregi umani”.