Raoul Bova, rivelazioni eclatanti di Parpiglia su Rocio: “Cosa non dice”

Continua a ingigantirsi l’affaire tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. L’attore ne sta uscendo malissimo. Già gli audio divulgati da Fabrizio Corona, quelli in cui il divo sembrerebbe rivolgersi a una presunta giovane amante, hanno gettato Bova nel caos mediatico. A rendere ancor più imbarazzante la situazione è stato quanto dichiarato nelle scorse ore dall’avvocato di Rocio che ha spiegato che la sua assistita è “indignata“ per quanto emerso sul conto di quello che sarebbe ormai il suo ex compagno di vita. Altrimenti detto, l’attrice nulla sapeva della presunta tresca svelata da Corona. Inoltre, il legale della spagnola ha sbugiardato su un altro punto Bova, il quale, anche lui attraverso il suo avvocato, ha spiegato che con Morales la love story era finita da tempo. Rocio racconta il contrario, dicendo che lei e Raoul hanno vissuto assieme fino a pochissimi giorni fa e che ha appreso la faccenda della presunta amante dai media.

Caos tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, finita malissimo

Rapidissimo riassunto della vicenda: Corona pubblica un audio romantico di Bova e sostiene che sia indirizzato alla sua amante. Bova non conferma di aver avuto rapporti con tale ragazza dell’audio, ma nemmeno smentisce. Tramite il suo avvocato fa però sapere che con Rocio Munoz Morales la relazione è “finita da tempo”. Ovviamente un modo per levarsi di dosso l’immagine di traditore. Si pensa che la faccenda sia finita qui e che Rocio confermi la versione dell’ex. E invece ecco il colpo di scena: Morales afferma di essere “indignata”, che con Bova ha vissuto sotto lo stesso tetto fino a pochi giorni fa e che quindi lui ha dichiarato il “falso” nel dire che il loro rapporto era concluso da tempo. Apriti cielo!

La versione di Gabriele Parpiglia

Il giornalista Gabriele Parpiglia, cioè colui che per primo ha sostenuto settimane fa che la relazione tra i due attori era arrivata al capolinea, nell’apprendere della reazione “indignata” di Rocio ha raccontato una verità alternativa della vicenda. In particolare, ha sostenuto che quanto dichiarato dall’attrice spagnola non corrisponda interamente a verità. Parpiglia scrive che Morales e Bova avrebbero fatto una vacanza da separati nella masseria San Francesco in Puglia e che per un periodo Bova, “quando l’aria con Rocìo era pesante e non voleva dormire sul divano”, si è trasferito a casa della sorella.

Sempre Parpiglia sostiene che Morales ha fatto intervenire il suo legale in questo momento “per passare da vittima” di un qualcosa però “in cui vittima non lo è e lo diciamo senza alcuna paura: tra lei e Raoul l’amore era finito“. “Bova ha provato a recuperare i cocci, ma alla fine tutto è esploso. E da separati, ognuno prende la sua strada“, ha aggiunto lo scrittore

La versione dell’avvocato di Raoul Bova e quella del legale di Morales

“Raoul Bova e Rocío Morales, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento delle due figlie. Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota indiscutibile”. Così l’avvocato dell’attore.

Di tutt’altro avviso il legale di Rocio: “La signora Rocío Morales Muñoz, che mi ha conferito mandato di tutelarla in ogni sede, nega decisamente quanto affermato dal signor Bova, tramite il proprio legale. È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo. La mia cliente ha appreso, come tutti, dai media quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla nota vicenda che ha visto protagonista il signor Bova. La signora Rocío Morales Muñoz è rimasta senza parole e ha una sola volontà: proteggere le proprie bambine da questo tanto improvviso quanto doloroso clamore”.