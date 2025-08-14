Raoul Bova compie gli anni, la reazione dell’ex Rocio: come si è comportata

Raoul Bova spegne 54 candeline. Senza dubbio uno dei compleanni più difficili per il divo romano, catapultato nelle scorse settimane in uno scandalo rumorosissimo. I fatti sono noti: Fabrizio Corona ha diffuso gli audio dell’attore indirizzati alla 23enne Martina Ceretti. Bova avrebbe avuto un flirt con quest’ultima. La vicenda ha fatto un gran trambusto. Rocio Munoz Morales è andata su tutte le furie e ha lasciato il compagno con il quale ha avuto due figlie e con il quale ha vissuto 12 anni d’amore. Differente la versione del divo che, tramite i suoi avvocati, ha sostenuto che la love story con la collega iberica è terminata addirittura due anni fa. Come purtroppo spesso accade i due ex ora sono per avvocati che si stanno dando battaglia per far ottenere ai loro assistiti le migliori condizioni per la gestione patrimoniale e delle figlie.

Raoul Bova compie gli anni, Rocio Munoz Morales consiglia le letture

Rocio ha speso qualche parola per Raoul nel giorno del suo compleanno? Assolutamente no, come prevedibile. Si sussurra che sia inviperita con l’attore e che non gli rivolga più la parola. I loro contatti avverrebbero solo tramite avvocati. Nelle scorse qualcosina ha detto. Non direttamente all’ex. Ha postato una storia Instagram in cui ha fatto sapere che sta ultimando il suo romanzo e che sta leggendo molto. In particolare ha riferito di aver terminato da poco la lettura di “Dimmi di te”, di Chiara Gamberale. Finito il libro si è posta la seguente domanda: “Se incontrassi la “me” adolescente, sarebbe felice del percorso che ho fatto? Ho saputo prendermi cura dei miei sogni?”.

Secondo alcuni, tale post è stata una frecciatina a Bova a ridosso del compleanno di quest’ultimo. Altrimenti detto c’è chi ha visto nell’intervento di Rocio una punta di rammarico per un sogno spezzato, quello familiare. Chi invece ha deciso di eclissarsi totalmente e comprensibilmente dai social è Raoul. Da quando è scoppiato lo scandalo ha fatto parlare solamente e saggiamente i suoi avvocati. Ad assisterlo c’è lo studio legale della sua ex suocera Annamaria Bernardini de Pace. Nemmeno a Beautiful sarebbero riusciti a organizzare una simile trama. Proprio vero che a volte la realtà supera di gran lunga la finzione.