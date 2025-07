Raoul Bova annuncia la rottura con Rocio: colpo di scena sulle tempistiche

L’annuncio ufficiale è arrivato con un dettaglio piuttosto sorprendente: l’avvocato di Raoul Bova, David Leggi, ha annunciato all’Ansa che il suo assistito e Rocio Munoz Morales non sono più una coppia. Il legale ha aggiunto che i due attori non stanno più assieme da molto tempo. Il loro rapporto è quindi tramontato da mesi, si ipotizza da circa un anno. Una precisazione non casuale. La sottolineatura arriva per mettere a tacere le voci diffuse da Fabrizio Corona che ha sostenuto che il divo italiano abbia tradito l’ex ai tempi in cui la relazione era in piedi. Leggi ha anche assicurato che Bova si sta già difendendo a livello legale per quanto esternato sul suo conto negli ultimi giorni. Ha anche voluto rimarcare che il suo cliente e la signora Morales, a differenza di quanto riportato da diversi organi di stampa, non sono mai stati sposati.

L’avvocato di Raoul Bova annuncia la rottura dell’attore con Rocio Munoz Morales

”In qualità di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che: – Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie”. Così David Leggi, avvocato di Bova, in una nota. Il legale ha aggiunto: ”Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota e indiscutibile; – ⁠in ordine al materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito, sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte”.

“Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l’esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli, totalmente trascurati da chiunque abbia la responsabilità di aver voluto spargere questo fango mediatico”, ha concluso l’avvocato David Leggi.

L’ultima dichiarazione di Rocio Munoz Morales

Per il momento Rocio Munoz Morales non ha commentato la vicenda. L’attrice non ha spiaccicato una parola da quando si sono fatte tambureggianti le voci inerenti alla fine della relazione con l’ormai ex compagno. L’ultima sua dichiarazione pubblica sulla sua vita privata risale allo scorso aprile, quando fu ospite del programma ‘Obbligo o Verità’ condotto da Alessia Marcuzzi. Già allora si sussurrava che con Bova fosse in atto una crisi. Rocio fece intendere che in realtà il gossip aveva ingigantito la faccenda, affermando che spesso la cronaca rosa fa diventare una tragedia una semplice lite familiare.

Ora l’avvocato di Bova conferma la rottura, raccontando che la relazione è finita da tempo. Come poc’anzi accennato, nei giorni scorsi Fabrizio Corona ha sostenuto che il divo abbia tradito Rocio con una ragazza, postando anche un audio privato dell’attore. Dopo tale mossa Corona ha fatto sapere di essere stato diffidato dall’avvocato di Bova, ma che, nonostante ciò, non si sarebbe fermato dal divulgare altro materiale.