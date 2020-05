Random, vero significato nome rapper di Amici Speciali

Amici Speciali, Random vero nome e significato cognome

Il vero significato del nome Random non è oscuro e ha a che fare col cognome del rapper di Amici Speciali, che ha stregato sorprendentemente tutti col suo carisma e con una vena comica innata! Molti, però, non sapevano nulla sulla sua storia, e infatti i punti interrogativi sul suo conto sono molteplici. Uno riguarda il suo vero nome: si chiama Emanuele Caso. Notato qualcosa di particolare? Ha scelto il suo nome d’arte non proprio “a caso”, non proprio “random”!

Perché Random ha scelto di chiamarsi così?

Cosa significa random? Una parola inglese che si riferisce a qualcosa di causale… qualcosa a “caso”, per l’appunto, proprio come il suo cognome. Ha quindi giocato con questo significato per crearsi un nome d’arte che ormai è in ogni dove e che scala le classifiche musicali. Il suo ultimo brano presentato ad Amici Speciali – Sono un bravo ragazzo un può fuori di testa – sta suonando molto in radio e di sicuro diventerà un tormentone dell’estate 2020! Del suo inedito, ha detto su Instagram: “Scrivere questa canzone ha avuto un significato importante. Nel momento in cui tutto era incerto la musica è stata la stanza nella quale ho sentito di potermi rifugiare. Fermarsi avrebbe voluto dire arrendersi. Emozioni, quaderno e matita hanno fatto il resto”. Avete saputo perché Random si chiama così… e invece sapete perché Giordana Angi canta in francese?

Il sogno di Random di Amici Speciali

Random ha raccontato su Instagram che è sempre stato il suo sogno entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi: “Sembra ieri quando mi dirigevo verso la sala trovando i miei genitori davanti alla Tv. Mia mamma si faceva un po’ ‘più in la’ e assieme guardavamo Amici. Entrare in quello studio è stato emozionante per tanti motivi. Non posso negare che il mio pensiero era rivolto a tutte le persone che mi seguono ma sopratutto a chi da quel divano ha saputo apprezzarmi in ogni caso”.