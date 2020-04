Ramazzotti e Roberta Morise, interviene Dandolo: “rispunta” l’ex Marica

By

Roberta Morise ed Eros Ramazzotti, cosa c’è di vero fra i due? Interviene Dandolo su Instagram

I gossip su Eros Ramazzotti e Roberta Morise sono ormai all’ordine del giorno e si sta cercando di chiarire sempre meglio la situazione sentimentale di cantante e conduttrice. Eros, recentemente, ha avuto un duro sfogo, criticando chi vive costantemente nel pettegolezzo; parole, le sue, scritte subito dopo l’articolo della rivista Oggi con cui veniva confermata la sua relazione con la Morise. Ramazzotti, in realtà, non avrebbe nulla contro il noto settimanale e nemmeno contro il giornalista Alberto Dandolo (che ha diffuso la notizia). Ora abbiamo scoperto meglio come mai il cantante abbia avuto “quella” reazione.

Lo sfogo di Eros Ramazzotti: perché c’è stato davvero? Dandolo spiega tutto e il cantante ringrazia

Eros Ramazzotti ha rotto il silenzio spiegando quello che c’è davvero con Roberta Morise e, quest’oggi, Dandolo ha voluto fare una precisazione attraverso il suo profilo Instagram: “Ho sentito @ramazzotti_eros ieri sera. Come sempre un signore, gentile e simpatico. Mi ha rassicurato che non si riferiva al mio articolo su Oggi nel suo post molto duro contro le ultime news che lo riguarderebbero. Il suo voleva essere semplicemente un monito rispetto alla deriva che un certo gossip può prendere quando perde di vista verità e rispetto”. Sotto a questo commento, è intervenuto proprio il diretto interessato: “Grazie, Alby. Forza!”.

Il gesto di Marica Pellegrinelli che non passa inosservato: la prova di Dandolo

A far rumoreggiare, inoltre, il “mi piace” che l’ex Marica Pellegrinelli ha messo sotto all’ultimo video pubblicato su Instagram da Ramazzotti, e puntualmente sottolineato da Dandolo, che ha commentato il gesto condividendo la canzone Ritornerai di Bruno Lauzi. Eros e Roberta sono grandi amici o ci sarà presto qualcosa di veramente forte? Lo scopriremo fra non molto… o forse mai!