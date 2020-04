Ramazzotti, silenzio rotto su Roberta Morise: doccia fredda, la situazione

Eros Ramazzotti nega la storia con Roberta Morise: la confessione sui social

Dopo il naufragio del matrimonio con Marica Pellegrini, il cantante è tornato al centro del gossip per via della presunta storia con Roberta Morise, ex di Carlo Conti e conduttrice de I Fatti Vostri. Spiffero partito da Dagospia per poi passare dall’annuncio del settimanale Oggi: “Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata. Ed è Roberta Morise! Il nome della fortunata lo svela Oggi in esclusiva, dopo i gossip degli ultimi giorni seguiti alla fine dell’amore tra la sua ex Marica Pellegrinelli e Charley Vezza!”. Ad alimentare il chiacchiericcio è stato fin ora la mancata smentita da parte di Eros, al contrario invece degli altri flirt affibiatogli e subito smentiti. Poi quella storia della conduttrice che ritraeva una cascata di rose rosse, forse inviata proprio da Ramazzotti. Infine l’imbarazzo nella giornata di ieri durante la messa in onda de I Fatti Vostri: Roberta ha commentato con alcuni risolini l’esibizione di Eros a Sanremo 1985 in cui si esibì con la canzone Una storia importante. I rumors vanno avanti da un mese e sembrava fin ora che la liaison tra i due fosse davvero diventata qualcosa di importante, visti gli innumerevoli indizi. Peccato però che qualche ora fa, Eros ha smentito il flirt attraverso un post di Instagram.

“Con Morise solo una sana amicizia e rispetto artistico”

“Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip (e chissà ancora quante altre volte succederà )in un momento storico per l’Umanità. Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico”, questo quanto dichiarato poco fa dall’artista. Tutto ciò appare molto sospetto viste le tempistiche con le quali ha negato la relazione rispetto ai precedenti presunti flirt. Non ci rimane che aspettare un segnale dalla controparte di questa vicenda.

Ramazzotti polemico: “Nessun rispetto per la mia famiglia”

Il cantautore si è poi scagliato contro il continuo gossip relativo alla sua persona: “Nessun rispetto per la mia persona i miei figli, la mia famiglia, insomma, menefreghismo totale in un momento veramente delicato per l’umanità. Se è vero che con il Coronavirus cambieranno tante cose (e così dovrà essere) spero che anche questo cambi, l’informazione e il modo di trattare le notizie prima di pubblicarle”.