Roberta Morise, pioggia di rose (foto): lo zampino di Eros Ramazzotti

Roberta Morise, bagno di rose rosse (foto). Lo zampino di Eros Ramazzotti, dietro alla cascata di fiori. “…Vita meravigliosa in un mondo dove ci sei tu”. Il gossip decolla

Rose rosse ‘per te’, una montagna di rose rosse ‘per te’. A riceverle Roberta Morise, conduttrice de I Fatti Vostri (Rai Due). Chi ci sarà dietro al gesto romantico? Lo zampino di Eros Ramazzotti si fa sempre più lungo, verrebbe da pensare. Eh sì, perché negli ultimi giorni la cronaca rosa ha acceso i riflettori sul cantante e Roberta, svelando che i due hanno iniziato a frequentarsi (ora divisi dal ‘coprifuoco’ dettato dal coronavirus). E, udite udite, il sempreverde Eros, che ogniqualvolta gli è stato appioppato un flirt dopo il matrimonio si è sempre imbufalito smentendo i chiacchiericci, stavolta non ha spiaccicato una parola. Insomma, pare proprio che ci sia del tenero tra la conduttrice in forza alla Rai e l’ex di Marica Pellegrinelli. Ora, per la Morise, spunta pure un gigantesco mazzo di rose rosse e…

Eros e Roberta, non arrivano smentite sulla relazione

Roberta ha mostrato il mazzo di fiori in una sua Stories su Instagram, incorniciandolo con il tappeto musicale del celebre brano ‘Your Song’ di Elton John: “I hope you don’t mind / That I put down in words / How wonderful life is while you’re in the world”. Altrimenti tradotto: “Spero che non ti dispiaccia / Il fatto che io abbia descritto in parole / Quanto la vita sia meravigliosa in un mondo dove ci sei tu.” I pignoli potrebbero dire che al posto di aggrapparsi ad Elton, la Morise avrebbe potuto suggellare le rose con una canzone di Eros. Ma forse sarebbe stato un segnale troppo chiaro per il gossip? Chissà. Intanto si mormora che l’artista romano abbia conquistato la conduttrice a suon di sms su WhatsApp.

Il corteggiamento di Eros dopo essere stato stregato da Roberta

Stando a quanto rivelato dal settimanale Gente, Eros Ramazzotti avrebbe notato Roberta in tv. Per il cantante sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tanto da procurarsi il numero della presentatrice grazie a degli amici in comune. Da parte di Eros sarebbe poi cominciato un serrato corteggiamento via Whatsapp. I messaggini sarebbero andati avanti per settimane prima di un incontro vis a vis.