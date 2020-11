Ramazzotti, dopo Marica Pellegrinelli la svolta: come è cambiata la sua vita

Una vita al massimo quella di Eros Ramazzotti. Non potrebbe essere altrimenti per una popstar del suo calibro, apprezzato sia in Italia sia fuori dai confini nazionali. Tour mondiali, tappe lungo lo Stivale, appuntamenti professionali e quant’altro: ritmi che inevitabilmente spingono a essere spesso lontani da casa. Casa, appunto: Eros pare che l’abbia trovata. E non si tratta della sua Roma, da dove proviene quel ragazzo “nato ai bordi di periferia”. Si chiama, per ora, Franciacorta.

Nella terra delle ‘Bollicine’, angolo paradisiaco della provincia di Brescia, Eros ha trovato il luogo ideale in cui rintanarsi quando stacca da tutto e da tutti. L’abitazione in cui dimora, prima che naufragasse il suo matrimonio, era condivisa con Marica Pellegrinelli, che è originaria di una zona adiacente (ha trascorso infanzia e giovinezza nella bergamasca, area che confina con la Franciacorta). La modella, che pare si sia trasferita a Milano, continua comunque a rimanere di casa (i due ex coniugi hanno dichiarato in più occasioni di aver mantenuto buoni rapporti e che remano entrambi nella medesima direzione per il bene dei figli).

Tornando a Ramazzotti, tra le vigne e la natura della Franciacorta ha cambiato modo di vivere, ponendo ancor più attenzione al suo rapporto con la natura e gli animali. Il verde che lo circonda in terra bresciana e il fatto di avere un maneggio a portata di mano – dove i suoi cavalli hanno tutte le attenzioni del caso -, lo hanno spinto ancor più ad apprezzare la tranquillità offerta dalla campagna. Un ‘buen ritiro’ in cui fermarsi, meditare, riflettere. “Amare la libertà, rispettare la natura, curare l’anima”, scrive in un post social il cantautore, a riprova di quanto gli giovi il contesto franciacortino.

Le riflessioni di Eros hanno anche risvolti amari. “Più conosco l’uomo e più amo gli animali”, il ragionamento dell’artista esternato di recente via social. Insomma, Ramazzotti, dopo il naufragio matrimoniale, ha dato un’ulteriore svolta green alla sua vita e pare anche essere non poco deluso da parecchie persone. No, in questo caso Marica non c’entra nulla (in svariate occasioni ha sottolineato quanto l’ex sia una donna straordinaria e una grande madre). E l’amore? Per il momento nulla sembra stagliarsi all’orizzonte: Eros è single, anzi ha un legame speciale con la natura e gli animali.