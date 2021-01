Ramazzotti, il dolore per la scomparsa di Nadia Toffa non se ne va: il post

Era il 13 agosto 2019 quando le agenzie di stampa battevano la tragica notizia della morte di Nadia Toffa, la giornalista ‘iena’ bresciana scomparsa a causa di un tumore maligno al cervello, scoperto a fine 2017, quando fu ricoverata a Trieste, città in cui stava lavorando a un servizio del programma di Italia 1. Per quasi due anni ha lottato con il male, non perdendo mai il buon umore. La ‘guerriera’ è stata definita dai media e, aggiungiamo noi, ‘sorridente’, proprio per via di quel modo singolare ed esemplare di affrontare una sventura tanto grande. Il vuoto che ha lasciato tra parenti, amici, colleghi e fan è stato enorme. Vuoto che tuttora si sente, come ha rimarcato Eros Ramazzotti nelle scorse ore.

Il cantante romano, tra le sue Stories Instagram, ha fatto campeggiare una foto della ‘guerriera’, scrivendo uno struggente: “Manchi tanto Nadia”. Non è chiaro in che rapporti fossero Ramazzotti e la Toffa, ossia non si sa se condividessero un forte legame privato di amicizia oppure se fossero solo conoscenti. Quel che è certo è che Eros ha considerato e considera ancora oggi la giornalista prematuramente scomparsa un esempio a cui ispirarsi e a cui guardare.

Ricordiamo che Eros, via social, era corso in aiuto della Toffa anche quando alcuni haters l’avevano attaccata, mettendo in dubbio che fosse realmente ammalata. “Sei una roccia e vaff… agli str… leoni da tastiera. Forza Nadia!”, scriveva quando sotto a un post della ‘iena’ erano apparsi commenti deprecabili.

Nadia Toffa: la lotta contro il tumore e la drammatica scomparsa

Il 2 dicembre del 2017, la Toffa accusò un malore mentre si trovava a Trieste. Fu ricoverata all’ospedale Cattinara, per poi essere trasferita al San Raffaele di Milano. L’11 febbraio 2018 ha svelato in tv, a Le Iene, che gli era stato diagnosticato un tumore cerebrale. Iniziò una lunga battaglia contro il male. A partire da maggio 2019 le sue condizioni di salute hanno cominciato ad aggravarsi. Ciò non gli permise di partecipare all’ultima puntata della stagione de Le Iene (in onda il 12 maggio). Il 13 agosto 2019 è arrivata la drammatica notizia del suo decesso, a soli 40 anni.