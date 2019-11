Nadia Toffa, intervista madre: le parole dette alla figlia prima della morte

Nadia Toffa, intervista inedita della madre: “Parlavamo sempre della sua morte” e le ultime e toccanti parole che si sono scambiate

Passano i mesi ma il ricordo di Nadia Toffa rimane sempre intatto. Nel frattempo sua madre Margherita, stretta da un dolore viscerale, ha portato a compimento una delle ultime volontà della figlia: la pubblicazione del libro ‘Non fate i bravi’ (in libreria dal 7 novembre), contenente le ultime memorie della ‘Iena’. Inoltre Margherita ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Grazia, descrivendo il rapporto simbiotico avuto con Nadia nelle ultime settimane della sua vita. Una chiacchierata ‘umana’ che fornisce ancor più dettagli sulla tenacia, la tempra, la voglia di vita della giornalista.

“Mamma, ho l’impressione di avere a che fare con qualcosa di molto più grande di me”

“Tutte le mattine ci svegliavamo e facevamo colazione insieme” racconta la mamma di Nadia, “Lei amava i datteri, le mandorle e lo yogurt agli agrumi. Sedute sul divano mi leggeva le frasi che aveva scritto, magari durante la notte. Mi chiedeva cosa ne pensassi. Erano tutti capitoli bellissimi, anche quelli più difficili”. Margherita afferma che la figlia, prima di andarsene, le “ha concesso un rapporto simbiotico” dove spesso si parlava del dramma imminente. “Sì, parlavamo sempre della sua morte, di come sarebbe stato dopo”, narra la madre, “‘Mamma, ho l’impressione di avere a che fare con qualcosa di molto più grande di me’, diceva.”

“Nonostante tutti i medicinali che era costretta ad assumere, le ultime analisi erano perfette”

Fino alla fine, finché ha potuto, Nadia si è concessa due piccoli vizietti. “Un bicchiere di vino rosso a tavola e qualche sigaretta. Nonostante tutti i medicinali che era costretta ad assumere, le ultime analisi erano perfette”, spiega sempre Margherita che parla poi di una nota dolente, preferendo però non fare nomi per evitare qualsivoglia polemica: “Delusione evitabile per lei? Purtroppo sì. Quella causata da chi le era vicino e non ha rispettato la sua volontà. Ma voglio che oggi si parli di lei pensando positivo e guardando al futuro.” Le ultime parole che si sono scambiate? “L’ultima notte, ho preso la forza e le ho detto: ‘Vola amore mio’ e lei l’ha fatto”.