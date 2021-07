Ramazzotti e Rovazzi: i segreti della collaborazione, parlano i due artisti

Dopo due anni di silenzio Fabio Rovazzi ha dato un annuncio inaspettato: il 25 giugno prossimo uscirà un nuovo tormentone estivo dal titolo La Mia Felicità. Un progetto importante, complice la presenza di Eros Ramazzotti. I due si sono incontrati nel 2018 girando il video di Faccio Quello che Voglio. Il giovane ha chiesto all’ex marito di Michelle Hunziker di prestarsi ad una collaborazione inedita. Intervistati per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Rovazzi ha ricordato la piccola collaborazione di Eros fatta qualche anno fa. Nel videoclip ruba le voci di alcuni personaggi famosi: scappando da un supermercato trova Ramazzotti in macchina che gli chiede di restituirgli la voce e gli dà una molletta da bucato dicendo che basta quella per cantare come lui. Tra loro c’è un bel feeling, ma il cantante di Una Terra Promessa ha ammesso ridendo: “Solo perchè ci vediamo”. La Mia Felicità è una canzone di Rovazzi. Proprio su Fabio, Eros ha confessato:

“Di solito sono io a ospitare gli altri cantanti italiani nei miei dischi”.

Alla scrittura del brano hanno contribuito Colapesce e Dimartino, reduci dal Festival di Sanremo 2021, con l’obiettivo di staccarsi dalle atmosfere reggaeton dei classici tormentoni. Il singolo, arrivato ultimo alla gara delle musiche estive che stanno facendo ballare tutti, è stato accolto con grande entusiasmo da Eros. Proprio sui social ha rilanciato la copertina del nuovo singolo, definendo il giovane collega come un genio della felicità.

Alla domanda ‘Qual è la vostra felicità?‘ Eros Ramazzotti, al centro del gossip per una presunta nuova relazione, ha fatto sapere che è lo stare in mezzo alla gente. C’è bisogno di comunicare con gli occhi, tutto quello che è avvenuto a causa del Covid-19 ha ingigantito la cattiveria delle persone. Rovazzi, invece, ha dichiarato, che non è facile trovare un’immagine della felicità vera nella vita. Si potrebbe anche fingere, ma ci sono anche momenti in cui non si sta bene.

Rovazzi e Ramazzotti pronti a stravolgere le classifiche musicali con il nuovo brano?

Eros Ramazzotti e Fabio Rovazzi ad imporsi e a conquistare i primi posti delle classifiche musicali? Al momento tra i brani più trasmessi dalle emittenti radiofoniche dominano: Martin Garrix con We Are The People, Coldplay con Higher Power, Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro con Mille, Marco Mengoni con Ma Stasera.