Eros Ramazzotti, flirt con Federica Macciotta? Lei smentisce e s’infuria

Santo Pirrotta a Ogni Mattina ha lanciato un gossip su Eros Ramazzotti: la nuova fiamma è Federica Macciotta? Il giornalista ha raccontato nella sua rubrica che il cantante avrebbe ritrovato il sorriso e non con l’ex moglie Marica Pellegrinelli. Più volte negli ultimi tempi si è parlato di un ritorno di fiamma tra i due, ma non è questo lo scoop del giorno. Marica non ha nulla a che fare con la nuova illuminazione di Santo Pirrotta, perché al suo orecchio è arrivato un altro nome. Eros sarebbe stato visto in compagnia della Macciotta, che è nota per aver partecipato a Miss Italia anni fa e che lavora oggi nel mondo della Moto GP, accompagnando i piloti con il celebre “ombrello”.

Stando a ciò che ha riportato Pirrotta ci sarebbero stati degli incontri a Milano tra Eros Ramazzotti e Federica Macciotta, ma sono solo delle voci. Indiscrezioni non accompagnate da fotografie, insomma. Non è passato molto tempo da quando Santo ha lanciato questo gossip su TV8 al momento in cui la stessa Macciotta è intervenuta su Instagram. La giovane ha condiviso sul suo profilo il video di questa indiscrezione e si è sfogata duramente. Federica Macciotta ha smentito il gossip con Eros Ramazzotti e lo ha fatto fermamente.

Nel post in questione ha subito scritto che si tratta di una fake news, si è detta allibita per quanto detto e si è dissociata da qualsiasi tipo di discorso a riguardo. “Si sono permessi di nominarmi come fidanzata di Eros Ramazzotti”, ha scritto facendo capire di non aver gradito in alcun modo essere tirata in ballo. Quindi è passata a elencare una serie di smentite. La prima: non è la fidanzata del cantante. La seconda: lo ha conosciuto durante un pranzo organizzato da un’altra persona, ma si sono parlati una sola volta. E pare non siano mai rimasti soli. Terzo punto della smentita: ha chiesto di verificare prima di dire certe cose.

Federica Macciotta non è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti, su questo è stata chiara. Nel suo sfogo su Instagram ha ancora scritto di non essere interessata a “questi show e tarantelle”. Questo anche perché sebbene abbia una carriera di fotomodella il suo lavoro è altro: è una buyer per un’azienda. E ancora:

“Questa è la mia vita. Non queste buffonate! Quel che mi spaventa è chi è risalito al mio nome, basandosi davvero sul nulla. Tutto questo per me è una forte angoscia, spero che questa cavolata si chiuda qui con la mia smentita”

Insomma, decisamente non ha gradito essere tirata in ballo in questo gossip con Eros Ramazzotti.