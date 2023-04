In questi mesi Eros Ramazzotti è impegnato con il suo tour mondiale “Battito Infinito”. Proprio ieri ha tenuto un grandioso concerto al Palazzo dello Sport di Roma, dove erano presenti anche personaggi noti dello spettacolo, come Francesco Totti e Gigi D’Alessio. Durante lo show, però, c’è stato un imprevisto improvviso. Il cantante, infatti, ha dovuto interrompere immediatamente il concerto dopo essersi accorto che una signora nel parterre stava male. La donna in questione si trovava in prima fila dietro le transenne e ha avuto un malore repentino.

Le persone vicino a lei hanno subito avvisato il personale sanitario presente, che, però, è arrivato diversi minuti dopo. Questo ritardo ha fatto innervosire Ramazzotti, come si può vedere da un video condiviso su Tiktok. “Siete arrivati 10 minuti dopo. Era già morta. Ca***, siete in 18, ma che fate?”, ha esclamato, scagliandosi contro i paramedici. Dopodiché, ha chiesto alla signora come stesse, prima di scendere dal palco per abbracciarla. “Ma tu mi puoi stare qui in mezzo? Come stai?“, le ha chiesto.

Dopodiché, ha avvicinato il microfono alla donna per farle rispondere davanti a tutto il pubblico: “Sto bene, grazie. Sono stata troppe ore in piedi”. “Dimmelo, ti faccio stare qua (su una sedia sotto il palco). Mandiamo via questo capellone e facciamo sedere te. Datele qualcosa.“, ha poi concluso ironicamente Eros. Il palazzetto si è unito ad un caloroso applauso per il cantante e la signora, che si è goduta il resto del concerto da sotto al palco.

Francesco Totti e Noemi Bocchi al concerto di Eros Ramazzotti

Francesco Totti e Noemi Bocchi erano tra i migliaia di spettatori ieri 7 aprile al concerto di Eros Ramazzotti a Roma. La coppia si trovava nel palco vip, insieme anche ai figli maggiori di lui, Cristian e Chanel, e a degli amici della coppia. L’ex calciatore ha documentato la serata sul suo profilo Instagram, con una lunga diretta. Nel corso della live, il ‘pupone’ ha fatto delle dediche speciali: ha cantato il brano “Un’altra come te” alla sua fidanzata, indicandola e dicendole “E dove la trovo io?“. Inoltre, non è mancata un’altra menzione speciale alla figlia Chanel, a cui ha dedicato la canzone “Favola“.

Ma Francesco Totti e Noemi Bocchi non erano gli unici vip ad assistere al concerto di Eros Ramazzotti. Alcuni fan hanno beccato anche Gigi D’Alessio seduto vicino a Thomas Raggi, il chitarrista dei Maneskin. Un’accoppiata sicuramente inaspettata che ha lasciato sorpresi molti utenti sui social. I due musicisti, insieme, si sono goduti lo spettacolo offerto dal famoso cantante.