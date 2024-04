Raiz, dolore per la morte della moglie: la dolce dedica

Qualche giorno fa è venuta a mancare la moglie di Raiz, il frontman degli Almamegretta e attore nella serie Mare Fuori. A darne l’annuncio la band su Facebook. Oggi l’artista ha deciso di dedicarle un post.

Improvvisamente è morta Daniela Shualy, la moglie di Raiz, lasciando una bambina di 6 anni, Lea. Il 1 aprile si sono tenuti i funerali e oggi l’attore ha deciso di scriverle qualche parola. Una dedica straziante ma molto dolce da cui emerge tutto il dolore provato per questo improvviso lutto.

“Quella donna io ho avuto la fortuna di trovarla, sebbene nella tragedia ringrazio il Cielo per aver avuto l’onore di condividere con lei tredici anni di vita. Una lunga giornata di sole senza una nuvola. Mi lascia una figlia, che cercherò di crescere alla luce del suo esempio. Grazie Daniela, grazie vita mia. Grazie a tutti voi che siete venuti ieri a salutarla, il vostro amore ha sicuramente passato le sette volte celesti per arrivare fino a lei“

Le cause della morte di Daniele restano ignote ma sono in tanti che hanno mostrato vicinanza all’attore. Oltre al messaggio diffuso su Facebook dalla band, su Instagram hanno scritto anche: Lorenzo Jovanotti, Carolina Crescentini (con cui ha recitato a Mare Fuori), Barbara Foria, Nino D’Angelo, i Tiromancino e tanti altri. In molti si sono stretti attorno a questo grande dolore che ha colpito improvvisamente Raiz e la sua famiglia.

Chi è Raiz e l’ultima dedica per la moglie

L’attore è conosciuto per aver interpretato il ruolo di Don Salvatore Ricci in Mare Fuori, padre di Ciro e Rosa che poi muore nella quarta stagione. A lui si deve anche la colonna sonora della serie, infatti Raiz è un cantante e autore molto conosciuto in Campania ed è anche il frontman della band Almamegretta.

Tre giorni prima che la moglie venisse a mancare le aveva scritto una tenera dedica su Instagram, ringraziandola per tutto l’amore che gli ha dato e per avergli donato Lea. Poi il post è misteriosamente scomparso dopo che è stata annunciata la morte di Daniela. Ma ora resta un grande silenzio che l’attore ha deciso di colmare con una dolcissima dedica.