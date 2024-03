Raiz: grave lutto, è morta sua moglie Daniela Shualy

Improvvisamente è morta Daniela Shualy, moglie di Gennaro Della Volpe, in arte Raiz. A darne l’annuncio il gruppo Almamegretta, di cui lui fa parte, su Facebook.

Tre giorni fa l’ultimo post dell’attore di Mare Fuori, proprio dedicato a Daniela. Oggi la terribile notizia che ha sconvolto tutti, in particolare i compagni della band. Successivamente la tenera dedica dell’attore è stata rimossa

“Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai“. Così ha dato l’annuncio la band, attraverso i propri social, mostrando vicinanza al compagno. Lui è celebre anche per aver recitato in Mare Fuori nel ruolo di Don Salvatore Ricci, padre di Ciro e Rosa Ricci. Ma anche per aver cantato diverse canzoni per la serie. Raiz, infatti, è autore e frontman degli Almamegretta, gruppo napoletano che si è formato nel 1988.

Lui e Daniela hanno una figlia di 6 anni, Lea. La donna in realtà è di origini ungheresi- israeliane ed ha una casa a Tel Aviv. Infatti la coppia viaggiava spesso tra Italia e Israele.

L’ultima dedica per la moglie

Raiz oggi è più conosciuto tra i giovani proprio perché ha recitato in Mare Fuori, anche se il suo personaggio muore nella quarta stagione.

Su Instagram ora è molto più seguito e proprio qui, tre giorni fa, ha dedicato un tenero post a Daniela: “Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d’’e Quartieri fa ammore cu’ mme“, aveva scritto in napoletano. Facendole una menzione speciale come “madre della mia rosa Lea e amore della mia vita“. Stranamente però questo post ora è stato rimosso.

Non sappiamo se la donna stesse già male e se questa dedica è stata fatta in un momento di sofferenza. Sicuramente una vita è stata spezzata troppo presto e una piccola bambina è diventata orfana di madre in maniera sconvolgente.

Il gruppo ha mostrato grande vicinanza al frontman per questo immenso dolore e non si esclude che ciò verrà fatto anche dal cast di Mare Fuori, a cui l’attore è molto legato.