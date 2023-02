“Raimondo Todaro vuole lasciare Amici: è in crisi con la moglie”

Sottotono e pensieroso: così appare Raimondo Todaro nelle ultime puntate di Amici, dove è insegnante di latino-americano ormai da oltre due anni. L’ex protagonista di Ballando con le Stelle sembra assente, con la testa completamente persa nei suoi pensieri. In più sta avendo delle difficoltà con i suoi allievi: Megan Ria ha ammesso di non sentirsi più valorizzata dal suo maestro e ha così chiesto e ottenuto di farsi seguire da Emanuel Lo.

Anche Mattia Zenzola, tra gli allievi più amati di questa edizione di Amici, ha avuto dei seri problemi con Todaro, tanto da iniziare a prendere delle lezioni con Alessandra Celentano, considerata – almeno nel programma – una nemica di Raimondo.

Stando ad alcune indiscrezioni raccolte dal settimanale Nuovo Tv Raimondo Todaro sarebbe pronto a lasciare il talent show di Maria De Filippi. Il motivo? Sarebbe di nuovo in crisi con la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista della Scuola più famosa d’Italia.

Secondo quanto si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, le difficoltà tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbero cominciate lo scorso novembre. Da mesi, dunque, la coppia starebbe vivendo un periodo decisamente negativo. E negli ultimi mesi il siciliano è apparso più strano del solito in tv.

I motivi di questa crisi? Al momento non sono note. Quel che è certo è che da tempo i due non si fanno vedere insieme, né pubblicamente né sui social network. L’ultima foto Instagram di Francesca Tocca risale proprio a novembre e lo scatto è stato commentato dal marito con alcuni cuori. Poi il silenzio più assoluto.

Tra l’altro non è la prima volta che il legame tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca incontra delle difficoltà. I due si sono lasciati per un periodo nel 2020. La 33enne ha iniziato a frequentare un ex allievo di Amici, il rumeno Valentin Dumitru, per poi tornare tra le braccia dell’ex coreografo de Il Cantante Mascherato.

Sposati dal 2014, Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno una figlia, Jasmine, che ha nove anni e sogna di seguire le orme dei suoi genitori. Come andrà a finire questa volta?