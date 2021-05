Raimondo Todaro, retroscena Amici: il consiglio di Maria su Milly Carlucci

Si continua a parlare di Raimondo Todaro ad Amici di Maria De Filippi. Il ballerino è stato ospite di un daytime per una gara interna tra ballerini. Nello studio di Amici, sebbene fosse solo in collegamento, si è trovato subito a suo agio e questo non è passato inosservato. Per questo in tanti si domandano se Todaro lascerà Ballando con le stelle per Amici e oggi è arrivata la sua risposta. Intervistato da Nuovo, Raimondo ha parlato della sua esperienza spiegando che è andata molto bene perché i ragazzi sono stati subito carini con lui. Lui ha sempre seguito Amici perché dà molto spazio alla danza; facile immaginare quindi che la chiamata della conduttrice gli abbia fatto piacere.

A proposito della chiamata di Maria De Filippi, Todaro ha svelato oggi un dettaglio non indifferente. Parlando dell’ospitata ad Amici, in cui è spiccato il suo giudizio su Martina Miliddi, il ballerino ha raccontato che prima di accettare ne ha parlato con Milly Carlucci. Quando Maria lo ha contattato infatti gli ha detto che sarebbe stata felice di averlo come ospite, ma gli ha dato un consiglio:

“Mi ha detto di parlarne con Milly Carlucci perché non voleva mettermi in difficoltà. Lei è stata subito d’accordo e la questione si è risolta in meno di un minuto”

Era inevitabile chiedergli a questo punto se c’è la possibilità di vederlo passare da Ballando con le stelle ad Amici. Lui non ha risposto di no, ma neanche di sì. Si è limitato a dire che “con i se e con i ma non si va da nessuna parte”. Cosa avrà voluto dire? Forse che ci penserebbe nel caso in cui la proposta dovesse arrivare davvero. Oggi non sarebbe in grado di dire sì o no, anche perché è concentrato sul suo presente professionale e non pensa al futuro.

In effetti, però, Raimondo Todaro non ha negato di poter lavorare ad Amici in futuro. Non ha neanche detto che accetterebbe di corsa, anche perché dovrebbe lasciare Milly Carlucci che lo ha di fatti lanciato tanti e tanti anni fa a Ballando con le stelle. Ma tornando alla sua ospitata nel daytime, si è mormorato di un arrivo del ballerino ad Amici per tentare di riconquistare l’ex moglie Francesca Tocca. Ebbene, Todaro ha risposto anche a questo gossip:

“Mi ha fatto molto sorridere. Io non ho bisogno di andare ad Amici per vedere Francesca visto che abbiamo una figlia insieme, Jasmine, e per questo ci vediamo tutti i giorni. Il nostro è un capitolo chiuso felicemente, […] ci vogliamo un gran bene”

Dopo sei anni hanno capito che tra loro non era più come prima e hanno deciso di prendere strade diverse. Nella vita mai dire mai, è vero, ma per il momento la situazione è questa. E no, non c’è un’altra: Raimondo Todaro non è fidanzato oggi.