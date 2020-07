Todaro si svela: il rapporto oggi con Francesca e quei gossip su Valentin

Raimondo Todaro è tornato a parlare dell’ex moglie Francesca Tocca. I due ballerini hanno annunciato la separazione la scorsa primavera. Ma la rottura è avvenuta molto prima, più precisamente la scorsa estate. Una rottura avvenuta in maniera silenziosa, tanto che la passione poi scoppiata lo scorso autunno tra la ballerina e l’ex allievo di Amici Valentin Dumitru ha fatto parecchio scalpore. In una intervista concessa al settimanale Visto, nel numero in edicola da mercoledì 29 luglio 2020, il protagonista di Ballando con le Stelle ha chiarito che tutti i gossip circolati negli ultimi mesi sono del tutto infondati. Il siciliano ci ha inoltre tenuto a precisare che con Francesca è rimasto l’affetto e la stima e per questo il rapporto tra i due è oggi splendido. Anche perché gli ex coniugi Todaro saranno legati per sempre dalla piccola Jasmine, che ha sette anni.

In che rapporti sono rimasti Francesca Tocca e Raimondo Todaro

“Con Francesca ho un ottimo rapporto, non solo per il bene di Jasmine ma perché abbiamo vissuto una storia importante e l’affetto non si è esaurito. Durante l’anno, in situazioni di normalità, abbiamo più difficoltà per motivi di lavoro e dunque sfruttare la quarantena per fare il papà a tempo pieno mi è piaciuto un sacco. In quel periodo, Francesca lavorava ad Amici che non si è fermato, così Jasmine è stata più con me e ci siamo molto divertiti insieme”, ha precisato Raimondo Todaro alla stampa. “Con Francesca, abbiamo scelto di non parlarne, se non parecchi mesi dopo. Io ho scelto Instagram in occasione di quello che sarebbe stato il nostro sesto anniversario di matrimonio e quello che penso della nostra storia, l’ho scritto lì. Saremo sempre una famiglia, il sentimento che ci legava ci lega ancora, solo che si è trasformato”, ha aggiunto il coreografo de Il Cantante Mascherato.

Raimondo Todaro commenta i gossip su Francesca e Valentin

“Ammetto che leggere notizie su di me, su di noi, mi ha infastidito perché nel 99% dei casi si trattava di falsità. La tentazione di replicare l’ho avuta ma il buon senso ha avuto la meglio, anche per tutelare nostra figlia”, ha poi precisato Raimondo Todaro riferendosi agli innumerevoli gossip trapelati dopo che Francesca ha intrapreso una relazione con il collega rumeno Valentin Dumitru. Gossip che, a quanto pare, erano del tutto infondati visto che Raimondo e la Tocca si sono lasciati in maniera serena.

Nuovi partner di vita per Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Se Francesca Tocca ha confermato di recente la sua liaison con Valentin Dumitru, Raimondo Todaro si è fatto vedere in compagnia di un’affascinante web influencer. Secondo gli ultimi gossip il coreografo de Il Cantante Mascherato sta frequentando Paola Leonetti. Nonostante le inequivocabili paparazzate Todaro preferisce per il momento non sbilanciarsi troppo su questo nuovo amore. Silenzio stampa invece da parte di Paola, fino ad oggi sconosciuta alla cronaca rosa.

Raimondo Todaro sogna di diventare un conduttore affermato

A settembre Raimondo Todaro tornerà a Ballando con le Stelle, dove è presente fin dalla prima edizione. A gennaio, invece, sembra certa la sua riconferma come coreografo a Il Cantante Mascherato, altro show di Milly Carlucci. In futuro il 33enne sogna di affermarsi come conduttore dopo aver presentato alcune tappe di Ballando on the Road. In passato ha fatto parte del cast di Tale e Quale Show di Carlo Conti.