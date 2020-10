Raimondo Todaro sull’operazione: “Sorte complicazioni, perché ho tre tagli”

Raimondo Todaro è stato intervistato dal settimanale Di Più dopo il suo ritorno a Ballando con le stelle. Il ballerino è stato operato per un’appendicite solo poche settimane fa, ma ha già fatto ritorno in pista accanto a Elisa Isoardi. Questo ritorno è stato caratterizzato da un pianto liberatorio di Raimondo. Come ha spiegato nell’intervista, ha pianto perché temeva di non farcela e invece ce l’ha fatta. Adesso però i suoi timori sono altri. Ha paura di non rimettersi in fretta e del tutto, di non tornare in forma nel giro di poche settimane e dare la giusta possibilità a Elisa di emergere nella trasmissione di Milly Carlucci. Una possibilità che la Isoardi meriterebbe secondo Todaro, soprattutto dopo aver trovato il coraggio anche di ballare da sola quando lui era convalescente. Poi ha raccontato l’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto, che non è andata come previsto.

Raimondo Todaro racconta l’operazione chirurgica: perché ha tre cerotti sulla pancia

L’operazione di appendicite gli sono costati ben tre tagli. Molti si sono chiesti perché Raimondo Todaro ha tre cerotti dopo l’intervento chirurgico e lui lo ha spiegato oggi. Il primo taglio, il più lungo sul basso ventre in orizzontale, è simile a quelli che hanno le donne dopo un cesareo. Poi ne ha un altro a metà pancia circa, perché gli avevano inserito un drenaggio. Infine il terzo taglio è vicino all’ombelico, in verticale. Durante l’operazione sono sorte delle complicazioni e per questo è rimasto in sala operatoria ben più a lungo dei tempi previsti. L’intervento è cominciato alle sette di sera ed è terminato dopo mezzanotte, tempi piuttosto lunghi per un’appendicite. A tal proposito Todaro ha spiegato cosa è successo: l’infezione aveva bucato una parte dell’intestino. Da questo la decisione dei medici: “Sono stati costretti a tagliarne dieci centimetri e a ricollegare le due estremità”.

Todaro dopo l’intervento, complicazioni all’intestino a causa dell’appendicite

Un intervento considerato solitamente di routine si è trasformato in un intervento piuttosto complicato insomma. Tutto questo in anestesia totale. Dopo questo racconto è facile immaginare perché oggi Raimondo ha paura di non rimettersi completamente nel giro di poche settimane e si chiede cosa potrà fare. Al contrario è molto probabile che lo vedremo un po’ sottotono ancora per qualche puntata. Il supporto dei fan e di tutto il cast di Ballando con le stelle sarà fondamentale per lui.