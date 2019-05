Raimondo Todaro “ruba” L’Eredità a Flavio Insinna? Il sogno e il gossip

Raimondo Todaro: l’ultimo gossip sul maestro di Ballando con le stelle. Si vocifera voglia diventare conduttore

Raimondo Todaro è senza dubbio uno dei maestri più bravi di Ballando con le stelle, ma anche tra i più longevi. Il ballerino sta facendo coppia, in questa edizione con Nunzia De Girolamo ed è anche diventato protagonista di un’accesa discussione con Selvaggia Lucarelli. Ovviamente, non c’è edizione di Ballando in cui non si creino gossip o scoop sui partecipanti. Mentre si infittisce il mistero sull’intesa nata tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, un’altra grande indiscrezione sta interessando uno dei protagonisti dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, e parliamo proprio di Todaro. Secondo quando riporta il settimanale Oggi, dalla penna del giornalista Alberto Dandolo, Raimondo starebbe sognando di diventare conduttore e non solo, avrebbe in mentre di “rubare” la trasmissione ad un noto conduttore Rai: Flavio Insinna.

Raimondo Todaro a L’Eredità? Lo scoop del settimanale

Un vero scoop quello riportato sulle pagine del settimanale Oggi e che potrebbe aprire una faida interna all’azienda Rai. Le voci si rincorrono e secondo quanto circola, Todaro vorrebbe sbarcare nel game show di Rai 1 in qualità di conduttore, soffiando il posto a Flavio Insinna, che dopo la morte di Fabrizio Frizzi, conduce magistralmente la trasmissione. “Al Foro Italico, dove va in onda Ballando con le stelle“, scrive Dandolo su Oggi, “si dice che Raimondo Todaro si sia un po’ montato la testa e che stia facendo di tutto per diventare conduttore. Il suo obiettivo? Nientedimeno che scippare L’Eredità a Flavio Insinna“. Ma le cose stanno davvero così? La notizia è uscita da poco e Todaro, che è ospite in tantissimi programmi tv, dirà presto la sua.

Ballando con le stelle: tutti i gossip di questa edizione

Ogni edizione di Ballando con le stelle porta con sé gossip e liti. Se sono giunte al termine le polemiche su Suor Cristina e Antonio Razzi; si infittisce, invece, il mistero sul presunto flirt tra Verra Kinnunen e Dani Osvaldo. Dopo le smentite di Todaro e Alessandro Tripoli, ora vengono fuori le foto di una furiosa lite in strada tra la ballerina svedese e il compagno, Stefano Oradei. Cosa sarà davvero successo?