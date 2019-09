Raimondo Todaro, confessione: “Ho tradito”. Poi imbarazza Marco Liorni

Raimondo Todaro, la confessione a Italia Sì: “Ho tradito”. Poi imbarazza Marco Liorni: “Scambieresti il telefono con tua moglie?” La reazione del conduttore

Raimondo Todaro di Ballando con le Stelle è sbarcato nell’ultima puntata di Italia Sì (Rai 1) nei panni del consigliere, non limitandosi a dare opinioni ma anche salendo sul celebre podio del programma. E proprio qui ha confessato di aver tradito in amore. Sua moglie Francesca Tocca può stare tranquilla, visto che il danzatore ha confidato di non essere stato fedele nella relazione precedente a quella vissuta con lei. Anzi, fu proprio dal tradimento che nacque la love story che lo ha portato all’altare.

Todaro prima si confessa, poi chiama in causa Liorni

“Si ho tradito”, confessa Raimondo dal podio di Italia Sì. Il ballerino spiega che però quel gesto, dopotutto, non fu sbagliato visto che la donna che lo stregò, spingendolo all’infedeltà, è poi diventata sua moglie. Con lei, invece, nessuna questione di corna. Evidentemente lei è quella giusta. L’argomento tradimenti è stato lanciato in trasmissione dopo che è stata mandata in onda una clip con protagonista un ragazzo che ‘sperimenta’ delle situazioni curiose: il giovane ferma per strada delle coppie e domanda loro se sono disponibili a scambiarsi i cellulari. Una sorta di “Perfetti Sconosciuti” in salsa reale. E proprio a proposito dell’esperimento, Raimondo, una volta terminata la sua confidenza, ha chiesto a bruciapelo al conduttore Marco Liorni se lui accetterebbe di scambiare il cellulare con la moglie.

Marco Liorni e il possibile scambio di telefono con la moglie

La domanda su due piedi di Raimondo ha provocato un po’ di imbarazzo a Liorni. “Sarei abbastanza tranquillo”, ha risposto il conduttore, salvo poi correggere il tiro: “Sarei quasi del tutto tranquillo”. Quasi del tutto? “Avrei solo un po’ di timore perché ci potrebbero essere fraintendimenti”, ha aggiunto, spiegando che a volte, un emoticon interpretato in modo sbagliato, può provocare malintesi. Insomma, le mogli di Raimondo e Marco possono dormire sonni tranquilli.