Raimondo Todaro, giorni difficili: “Sono stato molto male” e il futuro in tv

Raimondo Todaro, dopo i botta e risposta infuocati sui social con Milly Carlucci, seguiti al suo addio a Ballando con le Stelle, è sparito dalle piattaforme web per giorni. Nelle scorse ore il coreografo è tornato a farsi vivo, spiegando il motivo della sua ‘latitanza’ dalla rete. A tenerlo lontano dai suoi followers è stata la lotta che ha intrapreso suo malgrado con il Covid. Il virus, ha confidato il danzatore in alcune Instagram Stories, lo ha colpito in modo potente e lo ha fatto stare parecchio male. Nonostante la battaglia non sia stata semplice, oggi Raimondo è tornato a sorridere, da vincitore. E dopo aver sconfitto il Coronavirus e aver ‘scontato’ la quarantena, ora si gode le vacanze.

Al momento Todaro si trova all’hotel Domina Zagarella, in località Santa Flavia, splendida cittadina tra Palermo e Cefalù. Baciato dal sole e con lo sguardo sul mare, il ballerino ha spiegato di aver vissuto giorni difficili: “Ho avuto il Covid, l’ho preso in maniera forte, sono stato parecchio male, ma adesso mi godo le vacanze”. Nessun accenno alla polemica con Milly, anche perché un paio di giorni fa, attraverso un’intervista rilasciata al magazine Oggi, ha dato altri dettagli circa la sua versione dei fatti.

In particolare, il coreografo ha sostenuto di non essersi comportato scorrettamente con Milly e con l’organizzazione di Ballando, affermando che tutti sapevano che da parte sua c’era la volontà di andare alla ricerca di nuovi stimoli professionali. Sul mancato faccia a faccia con la Carlucci, ha sottolineato una volta di più che la decisione presa non ha potuto comunicarla vis a vis alla conduttrice in quanto contagiato dal Covid.

Al settimanale Oggi, Raimondo non ha nemmeno nascosto che nell’ultima stagione di Ballando ci sono state “cose che non gli sono andate bene”. Dall’altro lato ha dichiarato che siffatte dinamiche resteranno private e che con Milly, nonostante il qui pro quo sull’addio alla trasmissione di Rai Uno, restano stima e affetto.

E ora? Cosa farà Todaro? In molti sono certi che approderà ad Amici di Maria De Filippi. Il coreografo ha puntualizzato che nel salutare Ballando non aveva già in tasca il contratto con Canale Cinque. Al momento manca l’ufficialità del suo arrivo nel talent show della rete ammiraglia del Biscione. Con ogni probabilità, però, l’annuncio arriverà a breve.