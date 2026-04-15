Raimondo Todaro, frase terrificante scandita al GF Vip citando la figlia: tutti allibiti, il video

Raimondo Todaro, nella giornata odierna, mentre stava parlando con altri inquilini in modo animato al Grande Fratello Vip, si è lasciato andare a una frase che è stata criticatissima sui social da parte di molti utenti affezionati alle dinamiche del reality show. C’è chi ha parlato di “vergogna”, chi di parole “agghiaccianti”, chi di “schifo”. Che cosa è accaduto? Il coreografo stava sostenendo un concetto e per rafforzarlo ha giurato su sua figlia. E fin qui nulla di male. Spessissimo i genitori, quando vogliono lasciar intendere che non stanno mentendo, scandiscono “te lo giuro sui miei figli”. Il problema è che il ballerino, nel momento concitato del dialogo, ha optato per una rivisitazione della locuzione, associando il giuramento al “cancro“. Tra chi lo stava ascoltando c’era anche Adriana Volpe che si è subito resa conto che il compagno di avventura l’ha sparata grossa. E infatti lo ha subito placato.

Grande Fratello Vip, Todaro nel caos per una frase sulla figlia: tutti basiti

“Lo giuro su mia figlia, le venisse un cancro adesso se dico una bugia”, ha scandito a un certo punto l’ex prof di Amici di Maria De Filippi. “No, no, no”, gli ha sussurrato Adriana Volpe che ha capito in un amen che le parole di Todaro sono state fuori luogo, per usare un eufemismo. E infatti sui social si è scatenato il finimondo. Il video in cui il coreografo si rende protagonista della frase sbilenca è diventato virale in un amen. C’è chi si è detto incredulo e basito per quanto udito e chi ha attaccato in modo aggressivo il ballerino, augurandosi che venga cacciato dalla trasmissione.

non so che dire se non agghiacciante pic.twitter.com/WHNEkkwufL — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) April 15, 2026

La reazione di GionnyScandal

Anche GionnyScandal, ex concorrente del reality e amico di Todaro, ha palesato via social stupore. “Raimondo, ma che ca**o dici?”, ha digitato il cantautore, interpretando il sentimento di molte altre persone. L’intento del danzatore naturalmente era benevolo, ossia fare un giuramento su sua figlia per far capire che stava raccontando la verità dal suo punto di vista. Collegare però la faccenda a un tumore è stato un erroraccio da matita rossa. Anche in questo frangente, molto probabilmente, il Grande Fratello Vip e Ilary Blasi sorvoleranno. Non i telespettatori che hanno subito messo alla gogna l’ex marito di Francesca Tocca.